Durante un video en Instagram, el Zar de la Belleza, Osmel Sousa, confesó que en una ocasión dio la ubicación de Anne Jakrajutatip, copropietaria de Miss Universo quien actualmente se encuentra prófuga de la justicia.

“Nos dicen, no se asusten, va a sonar una alarma y usted cuando suene esa alarma se va por la escalera hacia abajo y en la calle le decimos lo que usted va a hacer. Entonces suena aquella alarma tan fuerte y todo el edificio, como de seis pisos, todo el mundo bajando por las escaleras. Cuando llegamos a la calle nos pusieron en fila de a 12, así como si fuéramos soldados” Osmel Sousa

Cabe recordar que Anne Jakkaphong Jakrajutatip, es una empresaria tailandesa quien es dueña de Miss Universo desde 2022; sin embargo, en noviembre 2025, un tribunal emitió una orden de arresto en su contra.

Los cargos que se le atribuyen son por fraude por unos 30 millones de baht en bonos, por lo que tras no presentarse en corte, a Anne Jakkaphong se la considera prófuga de la justicia y hay rumores de que huyó a México; además, su empresa JKN enfrenta deudas millonarias.

Osmel reveló que le pidió a una chica tomar video durante el simulacro y lo subió a Instagram; sin embargo, no se percató de que la dueña de Miss Universo aparecía en él: