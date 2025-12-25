Osmel Sousa, mejor conocido como ‘El zar de la belleza’, fue quien reveló por accidente te la ubicación de la copropietarios de Miss Universo, Anne Jakrajutatip, por lo que te damos detalles de quién es él como:

¿Quién es Osmel Sousa, ‘el Zar de la belleza’?

¿Qué edad tiene Osmel Sousa, ‘el Zar de la belleza’?

¿Quién es la pareja de Osmel Sousa, ‘el Zar de la belleza’?

¿Qué signo zodiacal es Osmel Sousa, ‘el Zar de la belleza’?

¿Cuántos hijos tiene Osmel Sousa, ‘el Zar de la belleza’?

¿Qué estudió Osmel Sousa, ‘el Zar de la belleza’?​

¿En qué ha trabajado Osmel Sousa, ‘el Zar de la belleza’?

Osmel Sousa, ‘el Zar de la belleza’, filtró la ubicación de Anne Jakrajutatip por error

¿Quién es Osmel Sousa, ‘el Zar de la belleza’?

Osmel Ricardo Lázaro Cipriano Sousa Mansilla mejor conocido como Osmel Sousa, es un empresario, productor, presentador de televisión, diseñador, actor, exmodelo, dibujante publicitario y especialista en concursos de belleza de origen cubano-venezolano.

Es conocido también como “El Zar de la Belleza” por su influencia y trayectoria en la formación de candidatas que han logrado títulos internacionales en certámenes como Miss Universo, Miss Mundo y Miss Internacional.

¿Qué edad tiene Osmel Sousa, ‘el Zar de la belleza’?

Osmel Sousa nació el 26 de septiembre de 1946 en Rodas, Cienfuegos, Cuba, por lo que tiene 79 años en este 2025.

¿Quién es la pareja de Osmel Sousa, ‘el Zar de la belleza’?

Osmel Sousa no tiene esposa ni pareja conocida públicamente y ha declarado en entrevistas que nunca ha tenido una relación formal duradera o que actualmente no tiene pareja, y que suele preferir vivir solo sin establecer una relación sentimental estable.

¿Qué signo zodiacal es Osmel Sousa, ‘el Zar de la belleza’?

Osmel Sousa nació el 26 de septiembre, lo que lo convierte en Libra según la astrología occidental.

¿Quién es Osmel Sousa, el 'zar de la belleza'? (@zardelabelleza / Instagram)

¿Cuántos hijos tiene Osmel Sousa, ‘el Zar de la belleza’?

No hay información confirmada públicamente sobre que Osmel Sousa tenga hijos o descendencia oficial, pues su vida personal ha sido muy reservada, y no se conocen registros verificables de hijos.

Algunas fuentes no confirmadas mencionan rumores, pero no hay pruebas claras de ello.

¿Qué estudió Osmel Sousa, ‘el Zar de la belleza’?

Desde joven, Osmel Sousa mostró inclinación por el arte y la actuación; estudió actuación con la Academia de Horacio Peterson en Venezuela antes de dedicarse completamente al mundo de la publicidad y los concursos de belleza.

Más tarde se formó también en diseño publicitario, lo que le ayudó en su carrera como diseñador y entrenador de misses de belleza.

¿Quién es Osmel Sousa, el 'zar de la belleza'? (@zardelabelleza / Instagram)

¿En qué ha trabajado Osmel Sousa, ‘el Zar de la belleza’?

Osmel Sousa ha tenido una carrera muy amplia, con roles en distintas industrias:

Organizador y director de concursos de belleza, especialmente como presidente de la Organización Miss Venezuela (1981-2018), donde fue pieza clave en la preparación de decenas de candidatas ganadoras a nivel internacional.

Presidente asesor en la organización Miss Universo en años recientes

Diseñador publicitario y dibujante en sus inicios, trabajando en agencias y canales de televisión venezolanos.

Actor y modelo, con participaciones en teatro, cine y telenovelas

Productor y presentador de TV, incluyendo su propio reality show sobre certámenes de belleza.

Jurado y entrenador en programas internacionales como Nuestra Belleza Latina

¿Quién es Osmel Sousa, el 'zar de la belleza'? (@zardelabelleza / Instagram)

Osmel Sousa, ‘el Zar de la belleza’, filtró la ubicación de Anne Jakrajutatip por error

A través de una entrevista, Osmel Sousa, ‘el Zar de la belleza’ dio a conocer que por error, reveló la ubicación de Anne Jakrajutatip, copropietaria de Miss Universo.

Y es que de acuerdo a la declaración de Osmel, el estaba transmitiendo en Instagram durante un simulacro, y en el video aparecía Anne Jakrajutatip, por lo que después le pidieron borrar dicho video.