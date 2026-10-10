La Organización de las Naciones Unidas (ONU) reconoció a México por sus esfuerzos para fortalecer el marco jurídico contra el feminicidio.

Durante el diálogo interactivo sobre el Adelanto de las Mujeres, en el marco del 81 periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU, Nahla Haidar destacó las acciones de México para desarrollar una legislación sólida que garantice la protección de los derechos de mujeres y niñas.

La presidenta del Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), mencionó la importancia de una definición jurídica de este delito que considere acciones necesarias adicionales para combatir la discriminación y violencia que enfrentan las mujeres.

Por su parte, Claudia Flores, presidenta del Grupo de Trabajo sobre la Discriminación contra las Mujeres y las Niñas, resaltó que las iniciativas de los Estados deben considerar la diversidad de mujeres y niñas, integrando los enfoques de interseccionalidad e interculturalidad.

Feminicidios en México (Graciela López)

México prepara una ley contra el feminicidio; ONU destaca avances en materia legal

La Misión Permanente de México afirmó ante la ONU que prevenir, investigar, sancionar y erradicar el feminicidio es una prioridad de Estado, por lo que se encuentra en proceso legislativo una iniciativa de ley general.

Esta reforma, impulsada por el gobierno de Claudia Sheinbaum, incorpora recomendaciones del Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

Tiene como propósito combatir la violencia y fortalecer la protección de los derechos de mujeres, adolescentes y niñas, y dar seguimiento a las recomendaciones internacionales sobre violencia de género.

Responde a la importancia de diseñar medidas de protección que abarquen distintas condiciones sociales y culturales de mujeres y niñas, considerando circunstancias que pueden incrementar la vulnerabilidad de ciertos grupos.

Hoy, la ONU reconoce las acciones de México en materia de prevención y combate al feminicidio. De acuerdo con informes gubernamentales, a octubre de 2026 hay una disminución adicional del 36% en el promedio diario en comparación con periodos anteriores.