El gobierno de México, encabezado por Claudia Sheinbaum, presentó la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio, con el objetivo de homologar protocolos en las 32 entidades federativas y garantizar “cero impunidad”.

La iniciativa establece criterios únicos para las fiscalías, obligando a investigar toda muerte violenta de mujeres bajo la hipótesis de feminicidio, con perspectiva de género y personal especializado.

La propuesta de ley para el feminicidio en México será enviada al Congreso de la Unión para su discusión y eventual aprobación.

¿Cómo investigará la FGR el feminicidio con la nueva ley en México?

De acuerdo con la iniciativa de Ley contra el feminicidio presentada por el Gobierno de México, la investigación del delito deberá realizarse bajo las siguientes reglas:

Toda muerte violenta de una mujer deberá investigarse bajo la hipótesis de feminicidio.

Las investigaciones serán obligatoriamente con perspectiva de género.

Se aplicarán protocolos especializados y homologados en todo el país.

Se analizarán los antecedentes de violencia, aun cuando no existan denuncias previas.

La investigación estará orientada a la búsqueda de la verdad y a la reparación integral del daño.

Se evitará el uso de estereotipos de género durante las investigaciones.

Las autoridades deberán actuar con debida diligencia reforzada.

Se incorporarán medidas de igualdad sustantiva en todo el proceso.

Habrá protección reforzada para niñas, niños y adolescentes que queden en orfandad por feminicidio.

Las fiscalías especializadas y los ministerios públicos participarán en todas las etapas del proceso penal, con apoyo de personal ministerial, policial, técnico y pericial capacitado para preservar indicios, realizar análisis de contexto y brindar atención integral a las víctimas indirectas.