El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom, reafirmó que el hantavirus del crucero MV Hondius tiene bajo índice de contagio.

Adhanom también informó que tras estudios realizados al resto de los pasajeros del crucero partió de Argentina, sí tienen hantavirus, pero están asintomáticos.

OMS confirma que hantavirus tiene bajo nivel de contagio

El crucero MV Hondius con brote de hantavirus llegó a Tenerife en Países Bajos la madrugada de hoy 10 de mayo de 2026, para comenzar el desembarque de los pasajeros a sus países de origen, lo que lo llevó a la OMS a asegurar que el riesgo de contagio es bajo.

En una conferencia que Tedros Adhanom dio en Tenerife, mientras se realizaba la evacuación, el director general argumentó que la tercera y última muerte por hantavirus sucedió el 2 de mayo, de modo que hasta la fecha se han tomado las acciones pertinentes preventivas tras saberse cómo se contagia.

Asimismo, señaló que si el riesgo de contagio es bajo se debe a las investigaciones sobre el hantavirus, además de que los países donde hubo desembarcaciones y a donde volverán los pasajeros están tomando sus precauciones para atenderlos.

Sumado a ello, subrayó que incluso para la población de Tenerife el nivel de riesgo “es bajo”.

Un día antes, Adhanom también argumentó que “sin ambigüedades” el riesgo de contagio era bajo y que comprendía que se pudiese comparar con lo que sucedió con el Covid, pero aseguró “no es” lo mismo.

Tedros Adhanom Ghebreyesu, director general de la OMS. (Alberto Valdés/EFE / EFE)

Por otra parte, Mónica García, ministra de Sanidad de España, sostuvo que la evacuación se está haciendo “muy bien” y con seguridad para la población local.

Pasajeros del crucero con hantavirus son asintomáticos

La OMS aseguró que el brote de hantavirus tiene un riesgo de contagio bajo, aunque el Ministerio de Sanidad de España apuntó que los casos o bien, pasajeros restantes del crucero son asintomáticos.

García informó que tras los test realizados por Sanidad Exterior, se confirmó que los pasajeros que llegaron hoy a Tenerife sí tienen hantavirus, pero son asintomáticos.

Sin embargo, se recordó que el desembarque es escalonado y que los pasajeros volverán a sus países conforme a la disponibilidad de aviones para sus destinos.