Un ciudadano francés evacuado del barco MV Hondius, que registró un brote de hantavirus, presentó síntomas cuando volaba de Tenerife, España, a Francia.

El gobierno de Francia reportó que uno de sus cinco ciudadanos que eran evacuados y devueltos a casa presentó posibles síntomas de hantavirus durante el trayecto al país, no obstante aún faltaría una prueba que oficialice el contagio.

“Cinco de nuestros compatriotas presentes en el MV Hondius, foco de infección por hantaviorus, han sido repatriados al territorio nacional. Uno de ellos presentó síntomas en el avión de repatriación” Sébastian Lecornu. Primer ministro de Francia

Sébastian Lecornu, primer ministro francés confirmó la noticia, luego de que este mismo fin de semana fue evacuado el barco MV Hondius en España y desde ahí salieron varios vuelos a distintos países.

5 franceses evacuados del MV Hondius siguen en vigilancia médica

Sébastian Lecornu detalló que los cinco pasajeros fueron colocados de manera inmediata en aislamiento estricto hasta nuevo aviso y que todos están siendo atendidos medicamente.

También dijo que van a ser sometidos a más pruebas para conocer su estado de salud.

Francia va a anunciar un decreto en el que se contemplan aislamientos en casos de contacto a fin de proteger a la población en general del hantavirus.

¿Cómo fue el operativo de desalojo del MV Hondius?

Este fin de semana el barco MV Hondius llegó a Islas Canarias, España y de ahí desembarcó a sus pasajeros quienes tomaron diversos vuelos con rumbo a sus países de origen.

El crucero de Oceanwide Expeditions inició su travesía con 149 pasajeros de 23 nacionalidades.

De los que más se han hablado son de 38 filipinos miembros de la tripulación, de 23 de Reino Unido, 17 estadounidenses, 14 españoles, al menos una decena de ciudadanos de Países Bajos y cinco franceses.

Entre los viajeros latinoamericanos no se reportan mexicanos o colombianos pero sí un pasajero argentino un guatemalteco miembro de la tripulación.

Se reportan 94 pasajeros desalojados, el resto, alrededor de 24, van a dormir una noche más en el MV Hondius.