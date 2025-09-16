La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda el uso de medicamentos para bajar de peso, entre ellos se encuentra el Ozempic, que debe usarse únicamente en adultos; los detalles.

Un comité de expertos de la OMS informó que medicamentos como el Ozempic son óptimos para bajar de peso y tratar de la obesidad en adultos, que afecta a millones de personas en el mundo.

Esta organización de salud pide a los países tomarse en serio el tema de la obesidad y el sobrepeso por lo que dio detalles sobre el Ozempic y los otros medicamentos recomendados.

Medicamentos para bajar de peso. (Especial)

OMS recomienda uso de medicamentos para bajar de peso en adultos, Ozempic sería uno de ellos

La OMS determinó que el Ozempic y otros medicamentos pueden utilizarse en adultos para bajar de peso, principalmente para aquellos pacientes con un índice de masa corporal (IMC) igual o superior a 30.

Sin embargo, la OMS anticipó que estos medicamentos para bajar de peso deben ser acompañados con un asesoramiento médico y cambios en el estilo de vida y el comportamiento de los pacientes.

Hasta el momento, esta primera investigación se enfoca en el uso de medicamentos para bajar de peso solamente en adultos y la OMS adelantó que se plantearán otras directrices para el tratamiento de niños y adolescentes.

A la lista de fármacos recomendados para bajar de peso en adultos, la OMS agregó 20 nuevos medicamentos, entre ellos el Ozempic, aunque también alertó que estos podrían aumentar su precio.

Cabe mencionar que hasta el momento se conoce un primer borrador del proyecto de la OMS y será publicado el próximo 27 de septiembre, además de que estará abierto a consulta para todo el público.

Obesidad (Getty Images)

OMS pide tratar obesidad como “enfermedad crónica y progresiva”

De acuerdo con la información, esta recomendación de la OMS sobre los medicamentos para bajar de peso se da en respuesta a las visiones de que la obesidad siempre es un problema en el estilo de vida.

Por el contrario, la OMS considera que la obesidad es una “enfermedad crónica y progresiva” que afecta a más de mil millones de personas en el mundo, sin importar el nivel de ingresos de cada uno de ellos.

La OMS pide a los países comenzar a tratar la obesidad como una enfermedad seria y no solo como resultado de ciertos hábitos de vida que llevan las personas y por esta razón, recomienda el uso de medicamentos para bajar de peso.