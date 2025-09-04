A pesar de que se había anunciado desde la Presidencia que Hugo López-Gatell sería el representante de México ante la Organización Mundial de la Salud (OMS), su puesto finalmente será temporal.

De acuerdo con Latinus, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) compartió cuál será la comisión de quien fue subsecretario de salud en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Y es que Hugo López-Gatell sólo recibió un nombramiento temporal para apoyar en temas de salud en México.

Hugo López-Gatell sí trabajará en la OMS pero con puesto temporal

Latinus realizó una solicitud de información a la Dirección General del Servicio Exterior y de Recursos Humanos de la SRE para conocer el encargo de Hugo López-Gatell en la OMS.

Dicha respuesta señaló que Hugo López-Gatell no será el representante de México ante dicha organización, pues este cargo es ocupado por la embajadora Francisca Elizabeth Méndez Escobar.

Sin embargo, aclaró que el ex subsecretario sí tiene un encargo especial en la OMS que será temporal.

Se trata de un cargo “para apoyar en los temas de Salud en la Misión Permanente de México ante los OI (Organismos Internacionales), con sede en Ginebra, Suiza”.

Hugo López-Gatell ganará más de 250 mil pesos mensuales en su cargo temporal de la OMS

Por otra parte, la SRE señaló que López-Gatell ocupará un cargo temporal que previamente fue ostentado por Miriam Gabriela Medel García, quien percibía como sueldo 6 mil 829 euros, lo que corresponde a 149 mil 106.78 pesos mexicanos aproximadamente.

Sin embargo, Hugo López-Gatell tendrá un sueldo correspondiente al cargo de ministro que constituye alrededor de 12 mil 195 euros o 266 mil 269.90 pesos mexicanos al mes.

¿Quién es Francisca Elizabeth Méndez Escobar? La representante oficial de México ante la OMS

Francisca Elizabeth Méndez Escobar es la representante oficial de México ante la OMS desde febrero de 2022.

Méndez Escobar nació el 10 de julio de 1963 en la Ciudad de México (CDMX) bajo el signo de cáncer, por lo que actualmente tiene 62 años de edad.

Francisca Elizabeth Méndez Escobar es la titular de la Misión Permanente de México ante la OMS; en 2017 se desempeñó como embajadora de México en los Emiratos Árabes.

Es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública y tiene una Maestría en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Asimismo, obtuvo su segunda Maestría en Derecho y Economía en la Universidad Estatal de Milán (Italia).