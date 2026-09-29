La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones contra 46 objetivos vinculados al Cártel de Sinaloa, incluyendo a su principal líder, Ismael Zambada Sicairos “El Mayito Flaco”.

Esta medida de Estados Unidos busca desarticular las redes criminales, financieras y de corrupción política que permiten operar a las facciones del grupo narcotraficante cerca de la frontera estadounidense.

Las restricciones afectan a diversos operadores, lavadores de dinero y funcionarios públicos que facilitan el tráfico de drogas y la violencia en la región de Baja California.

La OFAC anunció sanciones contra El Mayito Flaco y su circulo cercano

La OFAC del Departamento del Tesoro de EU anunció sanciones financieras contra 21 personas físicas y 25 empresas (46 objetivos en total) vinculadas a las operaciones, redes de lavado de dinero y esquemas de corrupción del Cártel de Sinaloa.

OFAC sanciona a Mayito Flaco y otras 20 personas vinculadas al Cártel de Sinaloa (@azucenau / X)

Todos los bienes, propiedades e intereses de las personas y empresas sancionadas dentro de la jurisdicción estadounidense quedan bloqueados y congelados.

Se prohíbe estrictamente a ciudadanos y entidades de EU realizar transacciones económicas con ellos.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incorporó formalmente a los 46 sujetos (21 personas físicas y 25 morales) a la Lista de Personas Bloqueadas, restringiendo sus operaciones en el sistema financiero mexicano tras detectar irregularidades y transacciones de riesgo.

Esta medida se enfoca principalmente en la facción de Los Mayos y en el control de las plazas fronterizas en Baja California (Tijuana y Mexicali):

Ismael Zambada Sicairos (“Mayito Flaco”): Identificado por las autoridades estadounidenses como el líder indiscutido de la facción Los Mayos tras el arresto de su padre, Ismael “El Mayo” Zambada, en julio de 2024.

Se le señala por dirigir las operaciones de narcotráfico, homicidios, extorsión y secuestros de la organización.

Círculo cercano y jefes de seguridad:

Hildegardo Gastélum García (“Aldo”): Asesor de confianza y narcotraficante que utiliza los ingresos de su empresa hotelera (Servicios Hoteleros Gastelum) en Culiacán para financiar la guerra contra la facción de Los Chapitos. Jorge Luis Mendoza Uriarte (“Güero Chompas”) y Francisco Javier Mendoza Uriarte: El primero se desempeña como jefe de seguridad de Los Mayos, mientras que su hermano sirvió anteriormente como secretario de “El Mayo”. Lorenzo Castillo Maldonado (“Castillo”): Encargado de brindar protección directa a Mayito Flaco y contratar sicarios a través de pandillas tras haber sido liberado mediante sobornos de una prisión en México.

Control de Plazas y Operadores en Tijuana y Mexicali

Plaza de Tijuana: Encabezada por los hermanos Alfonso Arzate García (“Aquiles”) y René Arzate García (“La Rana”). Sus principales tenientes operativos designados son Pedro Humberto Martínez Rodríguez (“Gordo Flubber”), Jesús Rafael Yocupicio Yocupicio (“El Cabezón”) y Franklin Ernesto Huezo Hernández (“El Ranchero”).

La OFAC anunció sanciones a facilitadores financieros y empresariales

La red de facilitadores financieros y empresariales designada por la OFAC abarca desde casas de cambio y esquemas con criptomonedas hasta empresas de entretenimiento, gasolineras, inmobiliarias y del sector hotelero utilizadas para blanquear las ganancias del Cártel de Sinaloa.

Ilia Elizabeth Félix Rivera: Pareja de “Gordo Flubber”, quien utiliza la centro cambiario Galerías Centro Cambiario (“Magic Casa de Cambio”) en Tijuana para blanquear ganancias del narcotráfico entre EU y México.

Empresarios y asociados en Tijuana: Marco Antonio Moreno Gómez Santelices, Carlos Villela Gómez Santelices, Jerónimo Javier Vera Ayala y Jorge Mario Vera Ayala, señalados por operar empresas de seguridad, bienes raíces, gasolineras y espectáculos para el lavado de dinero.

Diosvany Samuel Chapotín Villalba: Encargado de esquemas de lavado mediante depósitos en efectivo en cuentas bancarias de EU y transacciones con criptomonedas.

José Ángel Rivera Zazueta: Propietario de la casa de cambio Mía Centro Cambiario, S.A. de C.V. en Mexicali y de la empresa de transporte Rivos Servicios, S.A. de C.V., empleadas para el lavado de dinero del cártel.

OFAC sanciona a Mayito Flaco y otras 20 personas vinculadas al Cártel de Sinaloa (@azucenau / X )

La OFAC anunció sanciones contra políticos presuntamente vinculados al Cártel de Sinaloa

La investigación de la OFAC destaca la infiltración del cártel en altos niveles del gobierno estatal y municipal de Baja California para operar con impunidad:

Carlos Alberto Torres Torres: Exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda , señalado por EU como un operador político aliado con “El Ruso” (líder de Los Rusos en Mexicali) que utilizaba su influencia institucional para proteger las actividades del cártel.

, señalado por EU como un operador político aliado con “El Ruso” (líder de Los Rusos en Mexicali) que utilizaba su influencia institucional para proteger las actividades del cártel. Luis Alfonso Torres Torres: Hermano de Carlos Torres, acusado de recibir sobornos del cártel y blanquear los fondos a través de empresas y campañas políticas.

Pedro Ariel Mendívil García: Exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, señalado de recibir pagos mensuales a cambio de entregar el control de la policía municipal al cártel.

Rafael Buenrostro Martín: Exfuncionario de aduanas y asesor legislativo, acusado de otorgar favores políticos e influencia al operador José Ángel Rivera Zazueta a cambio de sobornos.