El fugitivo Rogelio Castro, ligado al Cártel de Sinaloa, fue detenido en Chicago, Estados Unidos y puesto a disposición de las autoridades del país.

Rogelio Castro era conocido por la distribución de grandes cantidades de cocaína, informó el Servicio de Marshals de Estados Unidos (USMS por sus siglas en inglés).

Rogelio Castro del Cártel de Sinaloa, es detenido en Estados Unidos

El USMS informó la detención hoy 22 de septiembre de 2026 de Rogelio Castro en la ciudad de Chicago en Estados Unidos.

El reporte apunta que Rogelio Castro está asociado con el Cártel de Sinaloa y contaba con una orden por el Distrito Oeste de Texas, que se hizo válida con momento de detenerlo.

Rogelio Castro del Cártel de Sinaloa es detenido en Estados Unidos. (@USMarshalsHQ)

Rogelio Castro está acusado de distribuir grandes cantidades de cocaína mediante sus vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Asimismo, se informó que el narcotraficante fue puesto a disposición de la División Homeland Security Task Force (HSTF) en Chicago y Great Lakes Regional Fugitive Task Force (GLRFTF), según lo mandado por la política de Donald Trump contra los cárteles de la droga.