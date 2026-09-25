Se intensifica la pesquisa de Ismael Zambada Sicairos, conocido como “Mayito Flaco”, por parte de la DEA y aparece en su lista de los criminales más buscados.

El gobierno de los Estados Unidos lo identifica como el actual líder de la facción “La Mayiza” del Cártel de Sinaloa y ofrece una recompensa de 15 millones de dólares por información que facilite su captura.

Las autoridades lo acusan formalmente de conspiración para distribuir sustancias ilícitas, específicamente por coordinar el tráfico masivo de cocaína y fentanilo hacia territorio estadounidense.

Aparece Ismael Zambada-Sicairos “El Mayito Flaco” en la lista de los más buscados de la DEA

Ismael Zambada Sicairos, alias “El Mayito Flaco”, figura activamente en la lista de fugitivos buscados por la DEA.

El Mayito Flaco figura entre los fugitivos buscados por la DEA; es líder de La Mayiza (@michelleriveraa / X )

La división de San Diego de la agencia estadounidense mantiene publicada su ficha de localización para solicitar apoyo en su captura.

El Mayito Flaco es requerido en el Distrito Sur de California por el delito de conspiración para distribuir sustancias controladas, señalado por coordinar el tráfico masivo de estupefacientes como cocaína y fentanilo hacia EU.

El Gobierno de los Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta 15 millones de dólares a cambio de información verídica que conduzca a su ubicación y arresto.

La ficha oficial lo describe como un hombre hispano con una estatura aproximada de 1.75 metros (5 pies con 9 pulgadas), peso de 80 kg (175 libras), cabello y ojos de color marrón.

Además de “El Mayito Flaco”, se le identifican alias como “El Caballero” y “El Heredero del Monte”.

La DEA instruye expresamente a la población a no intentar detenerlo por cuenta propia, advirtiendo que se le considera un prófugo armado y peligroso.

¿De qué se le acusa a Ismael Zambada-Sicairos “El Mayito Flaco”?

Ismael Zambada Sicairos, alias “El Mayito Flaco”, es requerido por las autoridades en el Distrito Sur de California (San Diego) bajo la acusación del código federal 21 USC 846, referente a la conspiración para la distribución de estupefacientes en territorio estadounidense.

Se le señala por coordinar el trasiego transnacional de toneladas de cocaína y fentanilo hacia Estados Unidos.

Tras la detención de su padre, Ismael “El Mayo” Zambada, “El Mayito Flaco” habría asumido el liderazgo de la facción conocida como “La Mayiza” dentro del Cártel de Sinaloa.

Apoyado por brazos armados como Los Rusos, Los Flecha MZ, La Sombreriza y Los Cazadores.

La DEA sostiene que mantiene una red de corrupción integrada por autoridades y aliados criminales para asegurar y sostener sus rutas de tráfico de drogas.