El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció la renovación de la seguridad del Museo Louvre, luego de que un grupo de delincuentes robaron joyas históricas.

Durante su visita a México, Emmanuel Macron reiteró que las joyas “serán recuperadas” pues ya se ha empezado a detener parte de la banda que llevó a cabo este robo.

Tras el robo al Louvre, surgieron versiones sobre las fallas de seguridad que tenía el museo con más visitantes del mundo.

Sin embargo, el presidente de Francia Emmanuel Macron aseguró durante su visita a México que se renovará por completo la seguridad del Museo Louvre.

“La seguridad del Louvre será totalmente replanteada” Emmanuel Macron, presidente de Francia

En entrevista para NMás, Emmanuel Macron recordó el ambicioso plan de renovación al Museo Louvre, que fue anunciado en enero.

Con este proyecto se reforzará la seguridad, además de que se incluye una nueva entrada y una sala exclusiva para la Mona Lisa de Leonardo da Vinci.

Cabe recordar que tras el robo, se ha exhibido las grandes fallas de seguridad que tenía el Museo Louvre que habrían aprovechado los delincuentes.

Y es que se ha dado a conocer que el Museo Louvre contaba con contraseñas básicas y operaba con sistemas de seguridad obsoletos.

Incluso se había advertido al Museo Louvre sobre la necesidad de renovar su sistema de seguridad de manera urgente.

En su conversación, Emmanuel Macron reiteró que las joyas robadas “serán recuperadas”, pues las autoridades ya han detenido a parte de los delincuentes.

“Hemos empezado a detener a parte de la banda que llevó a cabo este robo. Las joyas serán recuperadas, serán detenidos, serán juzgados” Emmanuel Macron, presidente de Francia

Emmanuel Macron consideró que el robo fue un impacto para todo el mundo, pero se convierte en una oportunidad para que Francia se fortalezca.

“Lo sucedido, que ha sido un impacto para todo el mundo, es una oportunidad para salir aún más fortalecidos” Emmanuel Macron, presidente de Francia

Cabe recordar que fue el pasado 19 de octubre cuando un grupo de delincuentes logró ingresar al Museo Louvre y logró sustraer varias joyas en cuestión de minutos.