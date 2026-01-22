Europa ha encontrado una nueva vía de presión económica contra Estados Unidos en medio del conflicto por Groenlandia y la creciente tensión arancelaria: los bonos del Tesoro estadounidense.

A través de maniobras financieras de alto impacto, varios países europeos podrían comenzar a reducir o vender su tenencia de deuda pública de Estados Unidos, una estrategia que tendría consecuencias directas en los mercados financieros globales.

Fondo danés vende bonos del Tesoro de Estados Unidos por riesgo político y financiero

El detonante fue la decisión del fondo danés AkademikerPension, que anunció la venta de hasta 100 millones de dólares en bonos del Tesoro de Estados Unidos, al considerar que el país enfrenta un riesgo político y financiero creciente.

Esta acción ha abierto la puerta a que otras naciones europeas evalúen replicar la medida, especialmente aquellas afectadas por las políticas comerciales y amenazas del gobierno estadounidense.

¿Qué pasaría si Europa comienza a vender bonos del Tesoro de Estados Unidos?

Estados Unidos financia gran parte de su gasto público mediante la emisión de deuda, adquirida principalmente por bancos centrales, fondos soberanos e inversionistas extranjeros. Europa es uno de los mayores tenedores de bonos del Tesoro.

Si los países europeos comienzan a vender estos activos:

El precio de la deuda estadounidense caería

Las tasas de interés se elevarían

Se encarecerían los créditos para ciudadanos y empresas en Estados Unidos

La economía estadounidense podría desacelerarse

Aumentaría el riesgo de volatilidad en Wall Street

Todo ello como parte de una respuesta económica al conflicto arancelario y al diferendo diplomático por Groenlandia.

Países europeos que podrían vender bonos del Tesoro de Estados Unidos

Aunque no existe un anuncio oficial de una acción coordinada, los países europeos más expuestos a los aranceles impulsados por Donald Trump son los que tendrían mayor incentivo para aplicar esta estrategia:

Reino Unido

Francia

Alemania

Países Bajos

Dinamarca

Suecia

Noruega

Finlandia

En conjunto, estas naciones concentran el 18.64% de la tenencia extranjera de bonos del Tesoro estadounidense. Si se suma el resto de los países de la Unión Europea, junto con Reino Unido, la participación europea podría alcanzar hasta el 33.65% de los activos del Tesoro en manos extranjeras.

Impacto inmediato en las tasas de interés de Estados Unidos

De acuerdo con la economista Gabriella Siller, este escenario ya ha comenzado a reflejarse en los mercados:

La tasa de las notas del Tesoro a 10 años subió 6.4 puntos base, hasta 4.29%

La tasa de los bonos del Tesoro a 30 años aumentó 7.8 puntos base, ubicándose en 4.91%

Este rendimiento alcanzó un máximo de 4.9449%, nivel no visto desde el 3 de septiembre de 2025

El movimiento refuerza la percepción de que la deuda pública de Estados Unidos se ha convertido en un instrumento de presión geopolítica, en un contexto de tensiones comerciales y diplomáticas cada vez más profundas.