Raúl Guillermo Rodríguez Castro fue investigado en Estados Unidos por presuntos vínculos con la mafia cubana en Quintana Roo, según documentos judiciales revelados por The New York Times.

Las indagatorias de 2020 señalan al nieto del expresidente Raúl Castro como colaborador cercano en operaciones de tráfico de personas y contrabando, aunque no enfrenta cargos formales.

El gobierno de Cuba rechazó las acusaciones, calificándolas de calumnias y negando cualquier relación con redes criminales.

La controversia reaviva cuestionamientos sobre corrupción y crimen organizado en la región.

Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro (AFP)

Estados Unidos investigó al nieto de Raúl Castro por vínculos con la mafia cubana en Quintana Roo

Expedientes del Departamento de Justicia de Estados Unidos revelan que autoridades federales investigaron en 2020 a la mafia cubana por presunto tráfico de personas y contrabando ilegal.

Los documentos judiciales revisados por The New York Times indican que al menos dos integrantes imputados señalaron directamente al nieto de Raúl Castro como colaborador cercano.

Las indagatorias revelan que el grupo utilizaba embarcaciones robadas en Florida para trasladar migrantes y peloteros profesionales hacia costas del estado de Quintana Roo.

Raúl Castro y su nieto (Redes sociales)

A cambio de supuestos sobornos y objetos de lujo, el nieto de Raúl Castro habría permitido el libre tránsito marítimo de los involucrados entre ambas naciones.

Asimismo, las investigaciones señalan que la red de la mafia cubana introducía a la isla mercancías diversas compradas con tarjetas de crédito previamente robadas en suelo estadounidense.

Aunque los procesos judiciales de 2020 derivaron en condenas de varias décadas para 21 personas, el familiar del exmandatario no enfrenta cargos ni imputaciones formales.

Gobierno de Cuba responde a señalamientos contra nieto de Raúl Castro

Ante los señalamientos contra el nieto de Raúl Castro, el gobierno de Cuba se pronunció de forma negativa al rechazar las acusaciones de supuestos vínculos con la mafia cubana.

Fue el viceministro de Asuntos Exteriores de Cuba, Carlos R. Fernández de Cossío, quien rechazó las acusaciones al asegurar que los criminales “no tienen ningún vínculo con el gobierno cubano”.

El funcionario de La Habana calificó como calumnias las versiones que relacionan al nieto de Raúl Castro con operaciones delictivas y redes del crimen organizado operando en Quintana Roo.

Asimismo, sostuvo que aunque existen grupos criminales lucrándose con el tráfico de migrantes en la región, las autoridades de la isla no colaboran con dichas organizaciones.