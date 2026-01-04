Vladimir Padrino, ministro de Defensa de Venezuela, exigió la liberación inmediata de Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores.

“Nosotros desde aquí, desde la Fuerza Armada Nacional Bolivariana exigimos la rápida liberación del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Exigimos su liberación, está secuestrado el presidente Nicolás Maduro y la primera dama de la república, la doctora Cilia Flores de Maduro… un acto de profunda saña” Vladimir Padrino. Ministro de Defensa de Venzuela

Vladimir Padrino no solo dijo que Nicolás Maduro es el líder de los venezolanos, sino que fue electo por el pueblo para el periodo 2025-2030.

Aseguró que el sistema electoral ha garantizado el proceso electoral que dio el triunfo a Nicolás Maduro.

“Que el mundo ponga sus barbas en remojo”: Ministro de Defensa de Venezuela

Vladimir Padrino siguió reconociendo como el comandante en jefe a Nicolás Maduro y pidió a los países del mundo ver todo lo que está pasando en contra de Venezuela.

En su mensaje, agradeció la pronta respuesta de los gobiernos del mundo rechazando la “grosera intervención” de Donald Trump sobre la soberanía de Venezuela.

“Que el mundo ponga sus barbas en remojo… si hoy fue contra Venezuela, mañana puede ser contra cualquier país” Vladimir Padrino. Ministro de Defensa de Venzuela

Ministro de Defensa de Venezuela rechaza “colonialismo” de Estados Unidos

Vladimir Padrino rechazó la Doctrina Monroe con “pretensión colonialista” sobre América Latina y el Caribe.

Señaló que el camino es la paz, el diálogo, el respeto al derecho internacional y el respeto a los derechos humanos.

Calificó como un secuestro el de Nicolás Maduro a pesar de ser “presidente constitucional, electo por el pueblo”.

Sobre Cilia Flores, dijo que es una mujer de valores cristianos y de principios que se la llevaron esposada.