Nayib Bukele, presidente de El Salavador, reacciona a la eutanasia de Noelia Castillo y cuestiona la función de los organismos que defienden los derechos humanos.

El caso de Noelia Castillo abrió un debate mundial sobre el derecho a la eutanasia, por lo que Nayib Bukele expresó su postura sobre el tema y lo acusan de politizar la situación.

Nayib Buekele cuestiona la eutanasia de Noelia Castillo y a los derechos humanos

Noelia Castillo murió el jueves 26 de marzo tras someterse a la eutanasia en un hospital de España, lo cual generó opiniones en políticos con Nayib Bukele.

El 25 de marzo, Nayib Bukele compartió un mensaje en X donde criticó a los organismos que defienden los derechos humanos, por avalar la eutanasia de Noelia Castillo.

"Este es el fin último de las organizaciones de ‘derechos humanos’. Vean todo el caso, desde el inicio hasta el final que pretenden; cada uno de los pasos es parte de la “tutela de derechos humanos” conseguida con sus “luchas y conquistas” Nayib Buekele

Nayib Buekele critica a las organizaciones de derechos humanos por apoyar la eutanasia de Noelia Castillo (X/@nayibbukele)

La queja de Nayib Bukele surgió, luego de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) determinara que Noelia Castillo debía acceder a la eutanasia tras 20 meses de lucha.

Nayib Bukele asegura que lo organismos le fallaron a Noelia Castillo al avalar su decisión de acceder a la eutanasia.

“No tienen nada que venir a decirnos; más bien, nosotros deberíamos estar denunciándolos a ustedes por lo que le hacen a mujeres como Noelia” Nayib Bukele

El presidente de El Salvador asegura que las luchas por los derechos humanos no han avanzando y reiteró que nunca tomará la encuesta las sugerencias de estos organismos.

Nayib Buekel asegura que la sociedad debería denunciar a las organizaciones de derechos humanos “por hacerle lo que le hacen a mujeres como Noelia”.

Nayib Bukele, presidente de El Salvador (Cortesía)

Nayib Buekel asegura que las organizaciones de derechos humanos “matan víctimas”

El polémico mensaje de Nayib Bukele continuó al asegurar que los derechos humanos “matan a la víctimas”.

Nayib Bukele considera que el mundo debería eliminar organismos que apoyen el derecho a decidir de las personas.

“El mundo necesita urgentemente liberarse de estas organizaciones, que no son más que los bufetes de abogados de los delincuentes, que prefieren literalmente matar a las víctimas en lugar de protegerlas”

El mandatario cree que Noelia Castillo fue víctimas de las instancias como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, quienes defendieron du derecho a decidir.

Noelia Castillo solicitó en julio 2024 la eutanasia tras padecer paraplejia, un padecimiento que le provocaba dolores y otras situaciones que afectaban su calidad de vida.