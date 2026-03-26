Noelia Castillo murió la tarde del 26 de marzo tras recibir la eutanasia y así se realizó el procedimiento en España.

Tras dos años de lucha para acceder a la eutanasia, Noelia Castillo murió en el Hospital Residencia Sant Camil en Barcelona durante la tarde del jueves.

La joven de 25 años de edad padecía paraplejia y tuvo acceso a la eutanasia tras comprobarse que padecía dolores y otras complejidades relacionadas con su condición.

Así fue el procedimiento de eutanasia de Noelia Castillo

Autoridades españolas autorizaron que Noelia Castillo accediera a la eutanasia en 2024, pero tuvo que esperar 20 meses a que esto ocurriera por la apelación de su padre.

Tras luchar hasta con cinco instancias judiciales, Noelia Castillo murió tranquila a través del procedimiento de la eutanasia que inició a las 5:00 de la tarde, 10:00 de la mañana en horario de México.

Noelia Castillo solicitó la eutanasia en España tras padecer paraplejia (Especial )

El protocolo completo duró 15 minutos y consistió en la colocación de fármacos por vía intravenosa, los cuales consisten en una combinación de:

Ansiolíticos

Anestésicos

Inductores del coma

Bloqueadores musculares

Las dos primeras inyecciones sedaron a Noelia Castillo y el tercero le provocó un paro respiratorio.

Dicho procedimiento evita que el paciente sufra durante el proceso; Noelia Castillo estuvo acompañada de su madre durante el proceso.

Por esta razón Noelia Castillo tuvo acceso a la eutanasia

Se ha manejado en redes sociales y algunos medios que la eutanasia de Noelia Castillo ha sido la primera por depresión lo cual ha sido desmentido.

Noelia Castillo tuvo acceso a la eutanasia debido a que padecía paraplejia tras arrojarse de un quinto piso en 2022.

La joven tenía dolores constantes y otras condiciones que hicieron que una comisión de expertos determinara que día acceder a la ley de la eutanasia.

Durante la noche de Noelia Castillo estuvo acompañada de sus familiares, incluso de su padre, quien evitó por más de dos años que ejerciera su derecho a la eutanasia según las leyes españolas.