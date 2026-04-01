El gobierno de Donald Trump habría solicitado investigar el caso de eutanasia de Noelia Castillo, joven española de 25 años, tras considerar que existieron inconsistencias en el procedimiento.

Según The New York Post, el Departamento de Estado instruyó a la embajada de Estados Unidos en Madrid a recabar información sobre la actuación de las autoridades españolas y las circunstancias en que se autorizó su muerte asistida.

En respuesta, el gobierno español defendió la legalidad del sistema sanitario que hizo posible la eutanasia de Noelia Castillo y criticó la intervención de Trump en asuntos internos.

Donald Trump solicita investigar el caso de eutanasia de Noelia Castillo

El gobierno de Donald Trump habría solicitado una investigación sobre cómo se gestionó la eutanasia de Noelia Castillo y las decisiones que permitieron llevar a cabo el procedimiento.

De acuerdo con información del diario The New York Post el Departamento de Estado le habría solicitado a la embajada de Estados Unidos en Madrid recabar información sobre el caso.

Se habría instado a la embajada investigar la actuación de las autoridades españolas en torno a las agresiones sexuales que sufrió la joven y las circunstancias en que se autorizó y ejecutó su muerte asistida.

Esto luego de que consideran que hubo ciertas inconsistencias en el caso de Noelia Castillo, la joven española de 25 años que accedió a la eutanasia bajo la ley nacional de derecho a morir.

El medio destacó que los funcionarios expresaron su preocupación por posibles fallas del sistema en España, particularmente en los casos que involucran condiciones psiquiátricas y sufrimiento no terminal.

Además, el Departamento de Estado sostiene que tiene conocimiento de informaciones según las cuales Noelia Castillo habría mostrado ciertas dudas sobre el procedimiento de eutanasia.

Pero estas habrían sido ignoradas y el procedimiento siguió adelante.

Es por ello por lo que ahora quieren investigar las circunstancias en que se autorizó su muerte asistida.

También reclama a la embajada que recabe datos sobre los presuntos autores de las agresiones, incluido su origen y su posible situación migratoria.

El documento instruye además a los diplomáticos a trasladar al Gobierno español la seria preocupación de Washington por lo que considera muchos fallos sistémicos de derechos humanos en este caso.

España le responde a Donald Trump por pedir investigar caso de eutanasia de Noelia Castillo

Salvador Illa Roca, presidente de la Generalidad de Cataluña, defendió el sistema sanitario de España.

Aseguró que se trata de un ataque malintencionado y no dejaran que afecte uno de los marcos más legales y avanzados del mundo.

La ministra de Sanidad de España, Mónica García, también respondió y señaló que en Estados Unidos fallecen cada año miles de personas por no contar con seguro médico.

Criticó a Donald Trump por respaldar acciones que según afirma implican vulneraciones de derechos humanos en regiones como Gaza e Irán.

Mónica García destacó que el mandatario debería dejar de promover una agenda ultraconservadora a nivel internacional y abstenerse de intervenir en asuntos ajenos.