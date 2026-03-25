Autoridades de España avalaron la eutanasia para Noelia Castillo, mujer con paraplejia que luchó por más de 2 años para defender su derecho a elegir.

El jueves 26 de marzo, Noelia Castillo recibirá la muerte asistida tras una larga lucha contra instituciones y su padres, quienes le negaban elegir la eutanasia.

Noelia Castillo recibirá la eutanasia en España tras vivir con paraplejia

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) rechazó suspender la eutanasia a Noelia Castillo, por lo que podrá acceder a la muerte asistida el jueves.

Noelia Castillo Ramos solicitó por primera vez la eutanasia a el 18 de julio de 2024, pero esta petición fue impugnada por su padre, quien argumentó que la joven no tenía la capacidad de tomar esta decisión.

Noelia Castillo solicitó la eutanasia en España tras padecer paraplejia (Especial )

Tras más de 2 años de luchan, la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña (CGAC) ya designó al equipo médico que realizará la eutanasia a Noelia Castillo.

La joven de 25 años reveló en el programa ‘Y ahora Sonsoles’, que su decisión fue firme desde el inicio pese a que su familia no aprueba la eutanasia.

Noelia Castillo cumplía con los requisitos solicitados para solicitar la muerte asistida, ya que padece paraplejia irreversible.

Noelia Castillo ha enfrentado dolor físico y psicológico desde la adolescencia

Tras el divorcio de sus padres, Noelia Castillo quedó bajo tutela del estado a los 13 años y vivió en centros de menores.

Fue en uno de estos lugares donde sufrió abuso sexual por parte de un grupo que trabajaba en dicho lugar.

Noelia Castillo trató de suicidarse lanzándose de un quito piso, lo cual provocó que padeciera paraplejia.

La joven comenzó a sufrir dolores físicos que describe como insoportables y su calidad de vida fue empeorando.

Actualmente, la eutanasia es legal en países como: