Noelia Castillo padece paraplejia y recibirá la eutanasia a los 25 años en España, tras dos años de lucha contra la oposición de su familia.

El jueves 26 de marzo, Noelia Castillo recibirá la eutanasia en la residencia de Sant Pere de Ribes en Barcelona, España.

¿Quién es Noelia Castillo? La joven que recibirá la eutanasia en España

Noelia Castillo Ramos es una joven originaria de Barcelona, quien solicitó la eutanasia en julio de 2024.

La petición fue probada, ya que Noelia Castillo sufre una lesión medular irreversible; su padre impugnó esta decisión argumentando que la joven no tenía la capacidad para tomar esta decisión.

¿Qué edad tiene Noelia Castillo?

Se desconoce la fecha exacta, pero Noelia Castillo nació en 2001 y tendría 25 años de edad.

Noelia Castillo solicitó la eutanasia en España tras padecer paraplejia (Especial )

¿Quién es la pareja de Noelia Castillo?

Noelia Castillo no está casada y se desconoce si tiene pareja.

¿Cuántos hijos tiene Noelia Castillo?

Noelia Castillo no tiene hijos.

¿Qué estudió Noelia Castillo?

No hay información sobre qué estudió Noelia Castillo.

Noelia Castillo (Especial )

¿En qué ha trabajado Noelia Castillo?

No hay registro de la vida laboral de Noelia Castillo.

Noelia Castillo recibirá la eutanasia en España tras sufrir paraplejia

La vida de Noelia Castillo ha sido complicada, pues cuando era adolescente vivió el divorcio de sus padres y problemas económicos.

La joven vivió en un centro para menores donde sufrió abuso sexual.

Esta situación provocó que Noelia Castillo decidiera arrojarse de un quinto piso, por lo que quedó con paraplejia.

Noelia Castillo solicitó la eutanasia en 2024, pero su padre apeló esta decisión a pesar de que las autoridades de Cataluña avalaban la decisión de la joven.

Tras más de 2 años, Noelia Castillo obtuvo la aprobación de las autoridades para la eutanasia y la recibirá el 26 de marzo.