El crucero MV Hondius llegó este lunes al puerto de Rotterdam, en Países Bajos, tras permanecer semanas aislado por un brote de hantavirus que dejó al menos tres personas muertas y varios contagios confirmados entre pasajeros y tripulación.

La embarcación MV Hondius, operada por la empresa Oceanwide Expeditions, transportaba cerca de 150 personas de 23 países cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) fue alertada sobre una serie de enfermedades respiratorias graves tras brote de hantavirus detectadas a bordo desde principios de mayo.

Autoridades sanitarias neerlandesas confirmaron que los últimos 27 ocupantes del barco, entre ellos tripulantes y personal médico, permanecerán en cuarentena tras contagio de hantavirus mientras el navío es sometido a una desinfección total tras brote de hantavirus.

¿Qué se sabe del brote de hantavirus en el MV Hondius?

De acuerdo con reportes de Reuters , el brote de hantavirus originado en el MV Hondius, dejó ocho casos confirmados y dos probables relacionados con la cepa Andes del hantavirus.

Cabe recordar que esta es una variante poco común del hantavirus que puede transmitirse entre personas tras contacto prolongado; entre las víctimas mortales se encuentra una pareja neerlandesa y una mujer alemana después de que el paciente cero abordara el crucero.

Tras brote de hantavirus, el crucero MV Hondius desembarca en Rotterdam; estará en cuarentena (Yves Herman / REUTERS )

El crucero MV Hondius había quedado varado frente a Cabo Verde luego de que autoridades españolas restringieran el desembarco de pasajeros por temor a nuevos contagios.

Finalmente, el barco MV Hondius fue autorizado para arribar a Rotterdam, donde especialistas iniciarán un proceso de limpieza y vigilancia epidemiológica durante varios días tras darse el brote original de hantavirus.

Las autoridades sanitarias insistieron en que el riesgo para la población general por el hantavirus, sigue siendo bajo y descartaron un escenario similar al de la pandemia de Covid-19.