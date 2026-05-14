Las autoridades sanitarias de Estados Unidos informaron que mantienen vigilancia epidemiológica sobre 41 personas expuestas al hantavirus, tras el brote detectado en el crucero MV Hondius.

Funcionarios de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades señalaron que el grupo incluye evacuados estadounidenses, pasajeros desembarcados previamente y contactos identificados durante vuelos internacionales recientes.

David Fitter, representante de los CDC, afirmó que el riesgo para la población general continúa considerado bajo y destacó que no existen contagios confirmados actualmente dentro del país.

Personal médico atendiendo hantavirus del crucero MV Hondius. (Peter Dejong/AP / AP)

CDC mantiene aislamiento y monitoreo de contactos expuestos a hantavirus

Las autoridades estadounidenses explicaron que las 18 personas evacuadas desde las Islas Canarias, permanecen bajo supervisión médica especializada por hantavirus tras regresar recientemente al territorio estadounidense.

Los CDC detallaron que otro grupo vigilado corresponde a pasajeros que abandonaron previamente el crucero antes de detectarse oficialmente el brote internacional de hantavirus entre viajeros.

Funcionarios sanitarios también rastrean contactos relacionados con un vuelo realizado entre la isla de Santa Helena y Johannesburgo, donde viajó una persona posteriormente identificada como infectada.

Según Fitter, las 23 personas restantes cumplen aislamiento domiciliario preventivo durante 42 días, siguiendo recomendaciones médicas establecidas por autoridades federales estadounidenses especializadas en enfermedades infecciosas.

Primer avión con evacuados por hantavirus sale de Islas Canarias (Yazmín Betancourt)

El funcionario explicó que los CDC mantienen comunicación constante con los viajeros monitoreados para facilitar acceso rápido a servicios médicos en caso de desarrollar síntomas sospechosos de hantavirus.

Asimismo, las autoridades sanitarias reiteraron que el riesgo público sigue siendo reducido debido a que el hantavirus andino requiere contactos cercanos y prolongados para eventuales contagios humanos documentados.

El crucero MV Hondius transportaba 147 pasajeros y tripulantes durante el recorrido iniciado en Ushuaia, Argentina, viaje relacionado actualmente con tres fallecimientos confirmados por hantavirus.