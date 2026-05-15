Investigadores del Laboratorio Spiez, en Suiza, alertaron que la cepa Andes del hantavirus podría permanecer activa en semen humano incluso seis años después de haberse contraído inicialmente.

El estudio, publicado en la revista científica Viruses, analizó a un hombre de 55 años que enfermó de hantavirus andino aproximadamente seis años antes de las pruebas.

Los científicos descubrieron que el virus había desaparecido completamente de sangre, orina y vías respiratorias del paciente, aunque continuaba detectable en semen hasta 71 meses después.

Estudios analizan permanencia del hantavirus en testículos masculinos

Los investigadores concluyeron que el virus Andes tendría potencial de transmisión sexual, pese a que hasta ahora no existen casos documentados oficialmente de contagios mediante relaciones sexuales .

El análisis explicó que algunos virus permanecen ocultos en testículos masculinos porque el sistema inmunológico evita atacar células reproductivas necesarias para procesos biológicos relacionados con fertilidad.

Esperma. (medciencia.com)

Los expertos consideran actualmente que los testículos funcionan como “refugios seguros” para al menos 27 enfermedades infecciosas capaces de persistir silenciosamente durante largos periodos posteriores.

Entre los virus identificados previamente con comportamientos similares aparecen el ébola y el zika, ambos asociados históricamente con potenciales contagios mediante transmisión sexual humana documentada.

La investigación señaló que la permanencia viral depende de factores específicos, incluyendo carga viral inicial y capacidad del patógeno para replicarse dentro del tracto reproductivo masculino.

Los especialistas recomendaron aplicar protocolos similares a los utilizados con supervivientes de ébola, incluyendo monitoreo médico prolongado y orientación sobre prácticas sexuales seguras posteriores al contagio.

La Organización Mundial de la Salud aconseja actualmente abstinencia o uso constante de preservativos para pacientes con ébola hasta obtener resultados negativos consecutivos en análisis de semen.

El estudio cobró relevancia internacional mientras autoridades sanitarias continúan vigilando el brote de hantavirus andino detectado recientemente en pasajeros vinculados con el crucero MV Hondius.