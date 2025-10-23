El robo al museo Louvre revivió la historia del clan Remmo, una familia detrás de robos millonarios a museos.

Hasta el momento, las autoridades de Francia no tienen pistas sobre los ladrones que robaron 8 joyas invaluables del Louvre.

La familia Remmo está detrás de robos millonarios a museos

El robo de arte es una de las actividades delictivas más redituables y el clan Remmo lo sabe.

La familia Remmo es de origen árabe, pero se establecieron en Berlín, Alemania.

Palacio Real de Dresde, donde el clan Remmo robó 21 joyas (Instagram/@skd.museum)

El nombre de esta familia se volvió de interés mundial tras robar, en 2019, 21 joyas del Palacio Real de Dresde en Alemania.

Parte de las joyas fueron recuperadas, pero otras piezas siguen desaparecidas, como el Blanco sajón y una joya que perteneció a la reina Amalia Augusta de Baviera.

Dos años después, la familia Remmo entró al Museo Bode para robar la moneda Hoja de Arce, con un valor de 92 millones de pesos.

Se especula que la familia fundió la moneda para vender el oro, sin dejar rastro.

Joyas que se exhiben en el Palacio Real de Dresde (Instagram/@skd.museum)

Este fue el robo que llevó al clan Remmo a la cárcel

Cinco miembros del clan Remmo fueron encarcelados por el robo al Palacio Real de Dresde, donde irrumpieron a la Böveda verde y robaron varias joyas.

Se estima que el monto de las joyas robadas por la familia Romme superaba los 2 mil 268 millones de pesos.

En enero de 2023, cinco miembros de la familia Remmo confesaron el asalto y fueron acusados de robo a mano armada, así como lesiones corporales e incendio agravado.

La defensa de la familia Remmo llegó a aun cuerdo con la Fiscalía, por lo que pasarían de 4 a 6 años en prisión.

La familia Remmo se divide en diversos clanes, los cuales se dedican al crimen organizado, robo y lavado de dinero, entre otras actividades delictivas.