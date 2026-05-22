La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que el riesgo del ébola ascendió a “muy alto” en la República Democrática del Congo.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS aseguró que son 82 los casos confirmados y 7 de los fallecidos quiénes hasta ahora se reportan con ébola.

OMS cataloga como “muy alto” el riesgo del ébola en la República Democrática del Congo

Ghebreyesus informó hoy 22 de mayo de 2026, que el nivel del brote de ébola se elevó a “muy alto” en la República Democrática del Congo.

Según los detalles dados por el director general de la OMS, hasta el momento se tienen 750 casos con síntomas de ébola, así como 117 muertes.

Asimismo, apuntó que son 82 los casos que han sido confirmados mediante estudios de laboratorio de ébola, así como 7 en las personas fallecidas.

En lo que respecta a la forma en que el brote de ébola se está catalogando en otras regiones, Ghebreyesus señaló que África subsahariana está en “alto” y “bajo” a nivel mundial.

Equipo sanitario desinfecta localidad con ébola. (HUGH KINSELLA CUNNINGHAM/EFE / EFE)

OMS y ONU liberan 63.9 millones de dólares por el brote de ébola

La OMS ya catalogó al ébola en nivel “muy alto” para la República Democrática del Congo, lo que llevó a la liberación de 63.9 millones de dólares.

En un trabajo en conjunto de la OMS con la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se logró liberar lo que sería el equivalente a mil 107 millones 387 mil pesos.

La ONU asignó 60 millones de dólares, es decir, mil 39 millones 800 mil pesos. Mientras que la OMS 3.9 millones de dólares, es decir, 67 millones 587 mil pesos del fondo de emergencias.