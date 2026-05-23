El Banco Mundial confirmó el envío de personal y recursos a la República Democrática del Congo (RDC) para enfrentar el brote de ébola, declarado emergencia internacional por la Organización Mundial de la Salud.

Monique Vledder, directora del departamento de salud global del Banco Mundial, informó que la institución prepara un paquete financiero para agilizar recursos destinados a vigilancia y respuesta sanitaria.

La RDC mantiene disponible un proyecto sanitario de 250 millones de dólares aprobado durante 2024 para responder a brotes epidémicos y otras emergencias internacionales.

Banco Mundial busca acelerar financiamiento sanitario internacional

Vledder señaló que Sudán del Sur y Burundi generan preocupación adicional debido a sistemas sanitarios débiles de cara al ébola, mientras Uganda enfrenta limitaciones presupuestales pese a mantener capacidades epidemiológicas más sólidas.

La funcionaria explicó que el organismo trabaja con distintos mecanismos financieros para garantizar recursos rápidos durante los próximos meses, aunque todavía no detalló montos específicos del nuevo paquete.

Paciente con fiebre de Lassa, virus similar al Ébola (Pixabay )

Datos del Banco Mundial indican que cerca de 200 millones de dólares del proyecto sanitario aprobado para Congo permanecen disponibles y podrían utilizarse inmediatamente contra el brote.

La ONU liberó recientemente unos 60 millones de dólares desde un fondo de emergencia, mientras Estados Unidos desplegó equipos médicos y anunció financiamiento para aproximadamente 50 clínicas.

Hasta ahora, se reportan 82 casos confirmados de ébola en Congo, además de 177 muertes sospechosas y casi 750 contagios probables relacionados con el brote.

La OMS elevó el riesgo nacional del brote a “muy alto” y declaró la emergencia internacional debido al avance regional del virus hacia Uganda y países vecinos.

El virus de Bundibugyo puede alcanzar tasas de mortalidad cercanas al 40%, mientras organismos internacionales aceleran investigaciones para desarrollar una vacuna específica contra esta variante.