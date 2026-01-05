Donald Trump dio el golpe definitivo a Nicolás Maduro la madrugada del 3 de enero en un operativo que culminó con su captura.

Este movimiento fue ordenado por el presidente de Estados Unidos tras sentirse cansado de los bailes de Nicolás Maduro en redes, al considerarlo una burla, aseguró The New York Times.

Los bailes de Maduro provocaron operativo de captura de gobierno de Trump

De acuerdo con funcionarios de Donald Trump que hablaron con The New York Times, los bailes de Nicolás Maduro fueron la gota que derramó el vaso de la paciencia del gobierno estadounidense.

Trump impuso en más de una ocasión un ultimatum a Nicolás Maduro para abandonar Venezuela; sin embargo, éstas fueron respondidas con burlas.

A finales de diciembre, el presidente de Venezuela se presentó en un programa de la televisión del Estado donde bailó al ritmo de una canción de música electrónica hecha con fragmentos de sus discursos contra las amenazas de Donald Trump.

Esta canción fue bailada por Nicolás Maduro en diversas ocasiones; sin embargo, en su última aparición en televisión incluso la bailó mientras repetía en inglés “no a una guerra loca”.

Estas muestras de indiferencia persuadieron al gobierno de Estados Unidos de que Nicolás Maduro se estaba burlando de ellos al considerar que se trataba de amenazas vacías.

Por ello, “La Casa Blanca decidió cumplir con sus amenazas militares” y, la madrugada del sábado 3 de enero un equipo militar de élite irrumpió en Caracas para realizar la captura.

Para el amanecer, Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores ya habían sido trasladados hacia Nueva York, Estados Unidos, donde serán juzgados.

Nicolás Maduro y Cilia Flores tienen audiencia el lunes 5 de enero

Nicolás Maduro y Cilia Flores tendrán su primera audiencia en una corte de Nueva York, Estados Unidos, el lunes 5 de enero a las 11:00 horas, tiempo de la Ciudad de México (CDMX).

A las 8:00 horas, tiempo local, el mandatario venezolano y su esposa fueron trasladados a la corte a la espera de su audiencia que será pública.