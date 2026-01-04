Según el gobierno de Venezuela, el ataque de Estados Unidos dejó muertos del equipo de seguridad de Nicolás Maduro.

Tras la detención de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, por parte de fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero, el gobierno venezolano hizo un primer recuento de los daños y saldo de muertos que dejó este ataque.

El cual se comunicó en un boletín del Ministerio del Poder Popular para la Defensa de Venezuela y del ministro de Defensa venezolano, general Vladimir Padrino.

Ataque de EU en Venezuela dejó muertos civiles y del equipo de seguridad de Maduro

A través de un comunicado, el gobierno de Venezuela calificó la sustracción de Nicolás Maduro de su país como un secuestro.

Además, acusó a las fuerzas de Estados Unidos por perpetrar este ataque y “asesinar a sangre fría a gran parte de su equipo de seguridad, soldados y ciudadanos inocentes”.

Aunque no dieron más detalles acerca del saldo de muertes dentro del equipo de seguridad que protegía a Nicolás Maduro, ni sus identidades.

Tampoco se sabe la cantidad de soldados y civiles muertos por esta ataque de Estados Unidos a Venezuela.

Comunicado del Gobierno de Venezuela por ataque de Estados Unidos dejó muertos del equipo de seguridad de Maduro (Gobierno de Venezuela)

El comunicado del gobierno de Venezuela dio a conocer la decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia sobre designar a Delcy Rodríguez como la “encargada” de todas las atribuciones, deberes y facultades como “presidente de la República Bolivariana de Venezuela”.

Esta decisión está apegada a la Carta Magna de Venezuela y sus leyes, menciona el texto.

Adicionalmente, el gobierno de Venezuela aseguró que garantizará la gobernabilidad del país, además de continuar empleado todas sus capacidades disponibles para la defensa militar, el mantenimiento del orden interno y la preservación paz.