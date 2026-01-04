Nicolás Maduro tuvo una reunión clave con el Gobierno de China, horas antes de su captura por Estados Unidos.

El pasado sábado 3 de enero se reportó la captura de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, por parte de militares estadounidenses que lo llevaron al país del norte a enfrentar cargos relacionados con el narcotráfico ante una Corte de Nueva York.

Horas antes de que esta intervención militar de Estados Unidos cambiara a Venezuela, Nicolás Maduro recibía a altos funcionarios chinos de su homólogo, Xi Jin Ping.

Nicolás Maduro tuvo una reunión con China antes de su captura por Estados Unidos

La vida de Nicolás Maduro se desarrollaba de manera aparentemente normal como presidente de su país, horas antes de ser capturado por Estados Unidos.

El mismo sábado 3 de enero, día en el que el ejército de Estados Unidos ingresó sin permiso del Congreso de su país a Venezuela, Nicolás Maduro sostuvo una reunión clave con Qiu Xiaoqi, enviado especial del presidente Xi Jinping para América Latina y el Caribe.

Esta reunión fue presumida por el mismo Nicolás Maduro en redes sociales, donde aseguró que la misma se dio en un margen del fortalecimiento de las relaciones diplomáticas de Venezuela y China.

Además de destacar puntos en común y para el desarrollo de ambas naciones como:

Energía

Tecnología

Infraestructura

Comercio

En los momentos íntimos compartidos por Nicolás Maduro en sus redes sociales, se puede notar cómo el presidente venezolano había recibido incluso regalos de parte del funcionario chino.

Después de este encuentro, Nicolás Maduro fue capturado por fuerzas de Estados Unidos y trasladado a Nueva York, donde ya pasó su primera noche en prisión.

Además de Maduro, su esposa Cilia Flores también fue detenida y procesada en Estados Unidos por la misma razón.

Se espera que para el lunes 5 de enero se discuta de urgencia en el Consejo de Seguridad de la ONU esta captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos.