La presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó a los comentarios sobre su popularidad en China y defendió los resultados de su participación en la APEC 2026 celebrada en Shenzhen.

Claudia Sheinbaum aseguró que México tuvo una buena representación ante los líderes políticos y empresarios de la región del Indo-Pacífico, luego de su gira por China, donde presentó el Plan México y sostuvo reuniones diplomáticas.

Sheinbaum destaca representación de México en la APEC 2026

Durante su participación en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2026, Claudia Sheinbaum tuvo encuentros con distintos representantes internacionales, entre ellos el presidente de China, Xi Jinping, y el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump.

La presidenta Sheinbaum también participó en el APEC CEO Summit, donde expuso ante empresarios de las economías integrantes del foro las oportunidades de inversión en México y los objetivos del Plan México.

Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México, en el Foro APEC China 2026 (Presidencia)

Al hacer un balance de su visita, Claudia Sheinbaum defendió la presencia de México en este encuentro internacional y destacó la importancia de fortalecer las relaciones comerciales, económicas y diplomáticas con otras naciones.

Asimismo, su participación permitió abordar la cooperación con China y los preparativos para que México sea sede de la cumbre de líderes de APEC en 2028.

De esta manera, Claudia Sheinbaum sostuvo que México tuvo una buena representación en el APEC 2026, uno de los principales encuentros de cooperación económica de la región Asia-Pacífico.