Una mujer de 20 años llevó a los tribunales a Mark Zuckerberg, el dueño Meta y plataformas clave como Instagram, WhatsApp Messenger y Threads.

Este miércoles 18 de febrero, Mark Zuckerberg se presentó junto a sus abogados en un tribunal de Los Ángeles, en California, Estados Unidos.

El programador y magnate estadounidense, de 41 años de edad, testificó en un juicio histórico sobre la adicción a las redes sociales.

Culpan a Mark Zuckerberg por agravar depresión y causar adicción con redes sociales

La demandante de Mark Zuckerberg, identificada con las iniciales KGM, asegura que las redes sociales, además de volverla adicta, agravaron su depresión y, por ende, comenzó a tener pensamientos suicidas.

Ante esto, Meta asegura que siempre ha priorizado la seguridad de los jóvenes, así como niega que sus productos generen adicción y se deslinda de los problemas de salud mental de la demandante.

Los demandados son:

Meta Platforms

YouTube, de Google

TikTok y Snap llegaron a un acuerdo

Mark Zuckerberg (ROBERTO SCHMIDT / AFP)

Así fue el interrogatorio a Mark Zuckerberg

El abogado Mark Lanier sugirió que las personas vulnerables suelen ser utilizadas por otras personas, idea que Mark Zuckerberg, rechazó al instante, asegurando que una empresa razonable debería ayudarlas mediante sus servicios.

Incluso mencionó haber donado casi todo su dinero a estudios científicos ; sin embargo, al ser cuestionado sobre la ayuda que ha dado a personas afectadas por las redes sociales, se negó a responder.

“No estoy de acuerdo con la caracterización de su pregunta”, dijo Mark Zuckerberg

Tal respuesta dio pie a una pregunta sobre su entrenamiento en medios, e incluso en testimonios se le recordó que años atrás se mostraba nervioso e incluso robótico en eventos y en sus redes sociales.

Por lo que al programador se le instó a no esforzarse demasiado, ya que es mejor mostrarse “auténtico, directo, humano, perspicaz y real”.

Ante esto, el dueño de META, citó:

“Creo que en realidad soy bastante conocido por ser un tanto malo en esto” Mark Zuckerberg

Y argumentando que sus abogados solo estaba ahí para aconsejarlo, se dedicó a responder preguntas sobre las políticas de verificación de edad de Meta.