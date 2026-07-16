En medio de la nueva escalada de las tensiones en Medio Oriente, apareció un polémico mural en Irán, debido a que en él aparece el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un ataúd.

De acuerdo con los reportes de medios internacionales, el mural en Irán que incluye la polémica frase “mataremos a Trump”, fue pintado en un inmueble de la histórica Plaza Enghelablab, en Teherán.

Cabe destacar que la obra que revive las amenazas contra el presidente de Estados Unidos, no fue pintada de manera aleatoria por artistas urbanos, sino que fue hecha por el mismo gobierno iraní.

Mural en Irán revive tensiones con Estados Unidos; muestra Trump en un ataúd

El 7 de julio de 2026, barcos que navegaban en el Golfo Pérsico fueron atacados por misiles, lo cual a decir del gobierno de Estados Unidos, se trató de una acción ejecutada por Irán.

Pese al acuerdo de paz que se había firmado en abril, el presidente Donald Trump advirtió que bombardearía puentes y centrales eléctricas si Irán, reavivando las tensiones entre ambos país.

Ante ello, apareció un desafiante mural en la capital iraní, debido a que en él aparece la imagen del presidente de Estados Unidos dentro de un ataúd y sobre la frase “mataremos a Trump”.

Mural en Irán muestra al presidente de Estados Unidos en un ataúd (Especial)

Las imágenes del polémico mural en Irán permiten ver la forma en que se intenta ridiculizar a Trump, pues se le muestra acostado boca arriba, con la camisa entreabierta a la altura de la panza y con el cabello alborotado.

De acuerdo con los reportes, fueron los propios medios de comunicación iraníes, los que han difundido las imágenes del mural con la frase de “mataremos a Trump”, en busca de visibilizar la postura contra Estados Unidos.

Gobierno de Irán instaló mural contra Trump

Sobre la aparición del mural en Irán que muestra a Trump dentro de un ataúd, se reporta es una obra que es parte de una estrategia mediática con la que se busca infundir la idea de una venganza contra Estados Unidos.

Es decir que la imagen y la frase “mataremos a Trump”, fue colocada por el mismo gobierno de Irán que llama a tomar vengza por el asesinato del exlíder supremo Ali Khamenei.

Al respecto, información establece que el gobierno de Irán suele actualizar con cierta periodicidad las obras que se pintan en el edificio, para reflejar la postura política y los temas de actualidad.