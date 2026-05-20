El Senado de Estados Unidos acaba de aprobar un proyecto que obligaría a Donald Trump a ponerle fin a la guerra que inició contra Irán en conjunto con Israel, la cual inició el pasado 28 de febrero de 2026.

Esto podría lograrse luego de que miembros del partido republicano en el Senado se unieran para impulsar una resolución que había estado bloqueada durante meses y que ahora dependerá del Congreso, quien dirá si Donald Trump puede continuar con sus planes o frenar en seco.

Con 50 votos a favor y 47 en contra, el proyecto se someterá a votación para su aprobación final; no obstante, aún no hay fecha para que esto suceda.

Donald Trump (Jacquelyn Martin / AP Photo/Jacquelyn Martin)

Frenarán poderes de guerra de Trump contra Irán

Mientras que Donald Trump se jacta de tener ganada la guerra contra Irán, parte del Senado encontró la forma de ponerle fin a este conflicto.

Desde su inicio, demócratas han forzado repetidas votaciones sobre resoluciones que le otorgan poderes de guerra, mismos que obligarían al Presidente de Estados Unidos a solicitar la autorización del Congreso para continuar u ordenar el retiro de tropas.

Hasta el día de ayer, de acuerdo a lo informado por EFE, los republicanos habían logrado reunir los votos necesarios para rechazar esas propuestas; sin embargo, Bill Cassidy, senador de Luisiana, dio pie para una postura definitiva.

Bill Cassidy traiciona a Donald Trump (@bill_cassidy / Instagram)

El senador republicano, de 68 años de edad, derrotado en las elecciones primarias en las que Donald Trump, de 79 años de edad, apoyó al oponente, emitió el voto crucial que permitió la aprobación de la resolución vinculada a la guerra contra Irán.

Esto no sorprendió al Senado, ya que días antes, tras el fracaso político de Cassidy, éste aseguró que analizaría minuciosamente cómo votaría sobre varias prioridades de la administración Trump.