La resistencia islámica ofreció en un mensaje, difundido el jueves 16 de julio, una recompensa de 10 millones de dólares para quien asesine al presidente estadounidense Donald Trump.

La Resistencia Islámica en Irak anuncia una recompensa económica de 10 millones de dólares, reunida mediante donaciones de sus seguidores y simpatizantes, destinada a quien mate al criminal Trump resistencia islámica

La amenaza surgió porque la organización acusa a Donald Trump de burlarse de la memoria de Qasem Soleimani y Mahdi al-Muhandis, ambos asesinados por un dron estadounidense el 3 de enero de 2020.

Resistencia Islámica lo acusa de burlarse de militares caídos y ofrece 10 millones por asesinar a Donald Trump

En su comunicado, la Resistencia Islámica en Irak describió a Donald Trump como “el ejemplo de la decadencia moral de la administración estadounidense" y lo calificó de arrogante "criminal“.

Protestas por muerte de Qasem Soleimani (Nasser Nasser/AP)

Además, acusó al mandatario de "jactarse de su traición y agresión" después del ataque y muerte de los comandantes militares Qasem Soleimani y Mahdi al-Muhandis.

Esta insolente fanfarronería no ha hecho más que elevar y perpetuar su memoria, mientras que a su asesino solo le ha legado una vergüenza eterna y una deshonra que lo perseguirá a él y a su administración mientras exista la vida. Resistencia Islámica en Irak

Sobre ese argumento, la Resistencia Islámica en Irak anunció una recompensa económica de 10 millones de dólares para quien asesine a Donald Trump, reunida mediante donaciones de seguidores y simpatizantes.

El organismo reiteró que “los hombres libres del mundo seguirán persiguiendo al asesino de niños y científicos”, al tiempo que reiteró que “la represalia es un compromiso inquebrantable para los combatientes”.

Resistencia islámica ofrece recompensa de 10 millones de dólares por Donald Trump

El comentario de Donald Trump que enfurece a la Resistencia Islámica

Qasem Soleimani fue un general iraní y comandante de la Fuerza Quds, una unidad de élite de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán encargada de operaciones en el extranjero.

Tras su muerte en un ataque en 2020 en el aeropuerto de Bagdad, Irak, el presidente Donald Trump celebró el hecho al llamarlo “el terrorista número uno del mundo” e incluso lamentó que no hubiera muerto antes.