Información revelada a Estados Unidos por parte de la inteligencia de Israel, asegura que Irán se encuentra planeando un presunto atentado contra el presidente Donald Trump.

Esto en medio del aumento de acciones preventivas por parte de Estados Unidos, que mantiene en alerta a sus fuerzas armadas en caso de reactivarse los ataques pese a tregua de 60 días.

Estados Unidos aumenta maniobras defensivas contra Irán tras planes de atentado contra Donald Trump

Según fuentes consultadas por el medio CNN, informes de la inteligencia israelí han sido entregados durante las últimas semanas a Estados Unidos.

Dicha información habría dejando al descubierto un presunto plan de Irán para eliminar a Donald Trump, sin precisar si Estados Unidos también tenía conocimiento de esta misma situación.

Aunque Washington ha evitado profundizar en detalles técnicos del plan de atentado, ha validado indirectamente la seriedad de la información frente a un preocupante escenario de confrontación entre ambos países.

El propio Trump reaccionó con dureza ante el supuesto plan, calificando a los responsables como “personas enfermas” y comparando la amenaza iraní con una enfermedad como el cáncer que debe ser removida por completo.

Ante este escenario, la presencia naval estadounidense reforzó sus protocolos de combate en las zonas cercanas a Irán.

En el portaaviones USS Abraham Lincoln, las fuerzas armadas equiparon aviones de caza con armamento pesado y realizaron ejercicios de simulación ante una posible orden de ataque inminente.

De momento estas ordenes se encuentran en pausa para priorizar la vía diplomática, la cual se encuentra respetando la tregua de 60 días entre Irán y Estados Unidos.

Sin embargo, Washington advirtió que el clima de hostilidad se ha intensificado, manteniendo patrullajes defensivos día y noche para proteger los activos estratégicos en la región.