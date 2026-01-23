Son 348 horas en que el gobierno de Irán decidió hacer un corte masivo de internet, limitando a la sociedad a la conectividad tras protestas desatadas el 8 de enero.

NetBlocks ha informado que aunque para el 23 de enero se ha mostrado un poco de acceso a internet por VPN, la conectividad sigue siendo baja.

Irán cumple dos semanas sin acceso a internet

Irán está viviendo un apagón masivo de internet que los está llevando a cumplir las 348 horas, es decir, 16 días en que el gobierno ha cerrado el acceso a este servicio de comunicación.

Según el observatorio de internet NetBlock, al día 23 de enero se muestra un poco de conexión a internet mediante VPN que las personas han logrado obtener, pero el acceso sigue siendo demasiado limitado.

Confirman corte masivo de internet en Irán por casi dos semanas. (@netblocks)

A ello se le suma que el acceso sigue siendo local, pues la comunicación por internet con el mundo es nula.

Asimismo, se informó que el gobierno de Irán está creando una red falsa para dar una ‘fachada’ sobre un supuesto acceso a internet. Esto además de que estarían usando filternet plus para dar solo uso parcial y controlar la navegación.

¿Por qué Irán tiene corte de internet masivo?

Irán está por cumplir dos semanas sin acceso a internet, debido a protestas que se realizaron el 8 de enero y que se extendieron para el 9 de enero en varias ciudades.

Según información dada, las manifestaciones comenzaron por comerciantes contra una crisis económica, pero siguieron contra la República Islámica.

Ante ello, manifestantes y miembros de la Fundación de Mártires y Veteranos se enfrentaron dejando 3 mil 117 personas muertas.

Manifestaciones del 9 de enero en Irán. (AP / AP)

Los hechos fueron argumentados por el gobierno de Irán como el enfrentamiento entre “mártires” y “alborotadores” [manifestantes] mandados por el gobierno de Estados Unidos, provocando la muerte de 2 mil 427 miembros de la Fundación de Mártires y Veteranos.

Sin embargo, organizaciones de Derechos Humanos han calificado esto como falso asegurando que el corte de internet en Irán se debe a la censura del gobierno a conocer las cifras verdaderas del enfrentamiento.