Este viernes 19 de diciembre, Claudia Sheinbaum fue cuestionada nuevamente sobre el caso de Francisco García Cabeza de Vaca sobre su nuevo nombramiento que recibió del PAN como representante de América del Norte, a lo que la presidenta recordó el papel que jugó en Indep en su caso.

“Pues ahí está el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado en caso de que así lo decidan. Tiene que responder la Fiscalía, a ellos les corresponde.” Claudia Sheinbaum

¿Qué dijo Claudia Sheinbaum sobre el Indep y Cabeza de Vaca?

Durante la conferencia matutina de este 19 de diciembre, se le preguntó a Claudia Sheinbaum sobre el caso de Francisco García Cabeza de Vaca recordando que se interpuso una demanda contra el ex gobernador de Tamaulipas por participación de huachicol.

A lo que la presidenta recordó que existía el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), el cual estaba para apoyar al pueblo en caso de que la denuncia contra Cabeza de Vaca se haga efectiva.

Cabe recordar que la presidenta Claudia Sheinbaum ha pedido al PAN que explique el nombramiento de Cabeza de Vaca, asimismo ha criticado lo que considera un intento de protegerlo al designarlo como representante en América del Norte por parte del partido político.

Esto ocurrió a principios de diciembre, en donde el nombramiento de Francisco García Cabeza de Vaca se busca reposicionar la fuerza política entre la comunidad migrante mexicana que reside en Estados Unidos y Canadá, así como fortalecer las relaciones comerciales y políticas.