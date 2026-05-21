La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo una reunión este jueves 21 de mayo con Markwayne Mullin, secretario del Departamento de Seguridad Interior de los Estados Unidos, en Palacio Nacional.

De acuerdo con la información, en la reunión, Claudia Sheinbaum y Markwayne Mullin abordaron diversos temas en el marco de la cooperación bilateral y el respeto a la soberanía de ambos países.

Claudia Sheinbaum y Markwayne Mullin acuerdan cooperación y respeto bilateral

Cerca de las 11:25 horas de este jueves, el secretario Markwayne Mullin arribó al Palacio Nacional de la Ciudad de México (CDMX) para sostener una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Markwayne Mullin llega a Palacio Nacional para reunirse con Sheinbaum (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

Sheinbaum anticipó que el diálogo con Markwayne Mullin, quien visita por primera vez México desde que asumió el cargo, sería para fortalecer la coordinación con Estados Unidos en materia de seguridad y migración.

Previo a la reunión, Claudia Sheinbaum dijo en su conferencia mañanera que también abordaría el tema de la protección de mexicanos en Estados Unidos ante las redadas migratorias.

Al concluir el encuentro, Claudia Sheinbaum publicó en sus redes sociales que acordó con Markwayne Mullin “seguir colaborando conjuntamente en el marco de respeto de nuestros países”.

Durante el diálogo bilateral, además de Claudia Sheinbaum y Markwayne Mulli, estuvieron presentes: