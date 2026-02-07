El presidente Pedro Sánchez endureció su postura contra Telegram y redes sociales en España, tras acusar que algunas de ellas "dan refugio a actividades criminales“ contra menores de edad.

Además, a través de un video publicado en redes sociales, denunció que un "tecno oligarca" se infiltró en dispositivos tecnológicos españoles para difundir una campaña en contra de las medidas de protección que busca su gobierno.

Pedro Sánchez endureció su postura contra Telegram y redes sociales en España, anunciando una serie de 5 medidas entre las que incluye responsabilidades penales en contra de los propietarios de diversas plataformas:

Trabajar de la mano del Ministerio Fiscal para investigar delitos cometidos en redes sociales, priorizando aquellos que sean en contra de menores de edad. Perseguir conforme a la ley a quien manipule algoritmos y utilice datos sin consentimiento. Responsabilidades penales contra plataformas que permitan la difusión y creación de contenido ilícito, tales como pornografía y derivados en contra de menores, y se nieguen a eliminarla. Creación de la Primera Huella de Odio y de Polarización. Esto para permitir cuantificar y evidenciar como las redes sociales permiten la división y el odio. Protección de menores y personas vulnerables en redes sociales, limitando el acceso a jóvenes menores de 16 años.

Lo anterior, luego de que Pedro Sánchez acusara que las plataformas como Telegram y otras roban información y espían usuarios, provocando su enojo cuando “las democracias” toman medidas para contrarrestar esta situación y proteger a sus ciudadanos.

Pedro Sánchez manifestó que sus medidas serán lanzadas sin importar que muchos "tecno oligarca" sean incluso más poderosos que un país, pues reiteró que su "determinación es más fuerte que sus bolsillos".

Pedro Sánchez. Visita a México. (AP)