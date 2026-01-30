El presidente de Estados Unidos, Donald Trump lanzó una nueva amenaza contra Canadá, establecer el 50% de aranceles a sus aviones y retirar sus certificaciones.

Sólo horas antes de dicha amenaza, Mark Carney había exigido a Estados Unidos el respeto a su soberanía, en medio de tensiones por su relación con Canadá e intenciones frecuentes de anexarlos.

Estados Unidos amenaza a Canadá con aranceles del 50% a sus aviones

Mediante un mensaje en Truth Social, Donald Trump anunció que implementará aranceles del 50% a Canadá ya que dicho país está prohibiendo la venta de productos Gulfstream, aviones de Estados Unidos.

Sin embargo, también instó a Canadá a corregir la negativa de certificar a sus aviones Gulfstream ya que la venta se limita por dicha razón, en caso contrario, se descertificará a los Bombardier Global Expresses.

Donald Trump advierte aranceles a Canadá si no se certifica a Gulfstream (Captura de pantalla)

En su publicación, Donald Trump afirmó que Canadá está negando de manera injusta e ilegal la certificación de los aviones de Estados Unidos, Gulfstream 500, 600, 700 y 800.

Esto pese a ser uno de los aviones más grandes y avanzados tecnológicamente, por lo mismo, el retiro de la certificación de todos aviones fabricados en Canadá se mantendrá hasta que los jets de Gulfstrem estén certificados.

De momento, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos no se ha pronunciado sobre la “descertificación” de los Bombardier Global Expresses.

Certificación de Gulfstream en Canadá: algunos modelos mencionados por Trump ya la tienen

Transport Canada es la agencia encargada de dar las certificaciones aéreas a aviones, en este caso Donald Trump exige que se permita a los aviones Gulfstream entrar en el espacio aéreo de su vecino del norte.

La agencia ha señalado que el Gulfstream 500 está certificado, sin embargo, es derecho de cada nación el rechazar o aprobar las aeronaves y anteriormente ya hubo roces con Estados Unidos por lo mismo.

No sólo con Canadá, también con Europa, que para el 26 de enero entregó la certificación al Bombardier Global 8000, diez días después de que los Gulfstream 500 y 600 también la recibieran.