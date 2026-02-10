El presidente Donald Trump amenazó con frenar la apertura del puente que conecta Michigan y Ontario, si Canadá no ofrece a Estados Unidos una “compensación completa” a cambio.

A través de redes, Donald Trump dijo que Canadá ha abusado demasiado de Estados Unidos, en parte, con el permiso de los anteriores presidentes, pero en su gobierno será diferente.

Trump frena puente con Canadá hasta recibir “compensación completa” (Redes sociales)

Donald Trump exige “compensación completa” a Canadá por puente internacional Gordie Howe

Donald Trump advirtió que no permitirá la apertura del puente internacional Gordie Howe si Estados Unidos no recibe una compensación completa por parte del gobierno de Canadá.

De frente al acuerdo económico que Canadá busca con China, Donald Trump aseguró que el puente no abrirá hasta que el país vecino los trate con la justicia y respeto que merecen.

“No permitiré que este puente se abra hasta que Estados Unidos reciba una compensación completa por todo lo que les hemos dado y, además, y esto es importante, hasta que Canadá nos trate con la justicia y el respeto que merecemos”. Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Según Trump, Canadá obtuvo permisos de los gobiernos pasados para construir este puente, pero Estados Unidos no ha obtenido ningún beneficio, pues ni siquiera utilizan acero estadounidense.

“Barack Hussein Obama, estúpidamente, les dio una exención para que pudieran eludir la Ley de Compra Estadounidense y no usar ningún producto estadounidense, incluido nuestro acero”. Donald Trump, presidente de Estados Unidos

El presidente Donald Trump reiteró que, por todo lo que Estados Unidos ha aportado para la construcción del puente internacional Gordie Howe, merecen “ al menos la mitad de este activo”.