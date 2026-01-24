Donald Trump, presidente de Estados Unidos, amenazó a Mark Carney con el aumento de aranceles de hasta 100% a sus productos si Canadá firma acuerdos comerciales con China.
A través de redes sociales, el presidente Donald Trump lanzó este sábado 24 de enero una advertencia a Mark Carney, primer ministro de Canadá, para intentar frenar la influencia china.
Donald Trump lanza advertencia a Mark Carney si no frena influencia de China; impondrá más aranceles a Canadá
El presidente Donald Trump amenazó a Mark Carney con imponer aranceles del 100% a todos sus productos y bienes si Canadá sigue creciendo su relación comercial con China.
“Si Canadá llega a un acuerdo con China, se le aplicará inmediatamente un arancel del 100 % a todos los bienes y productos canadienses que ingresen a EE. UU.”Publicación de Donald Trump
Donald Trump aseguró que China quiere a Canadá para ingresar sus productos a Estados Unidos y que firmar ese acuerdo comercial irá terminado poco a poco con los negocios locales.
“China se comerá a Canadá, lo devorará por completo, destruyendo sus negocios, su tejido social y su estilo de vida en general”.Publicación de Donald Trump
Cabe mencionar que la semana pasada, Mark Carney se reunió con Xi Jinping, presidente de China, y celebró la “nueva asociación estratégica” entre ambas naciones.
Tras esa reunión, el presidente Donald Trump dijo que si Canadá podìa llegar a un acuerdo con China, debería hacerlo, sin embargo, este sábado lanzó una amenaza si el trato comercial se logra.