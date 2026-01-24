Donald Trump, presidente de Estados Unidos, amenazó a Mark Carney con el aumento de aranceles de hasta 100% a sus productos si Canadá firma acuerdos comerciales con China.

A través de redes sociales, el presidente Donald Trump lanzó este sábado 24 de enero una advertencia a Mark Carney, primer ministro de Canadá, para intentar frenar la influencia china.

El primer ministro de Canadá, Mark Carney
El primer ministro de Canadá, Mark Carney (Adrian Wyld/The Canadian Press vía AP / AP)

Donald Trump lanza advertencia a Mark Carney si no frena influencia de China; impondrá más aranceles a Canadá

El presidente Donald Trump amenazó a Mark Carney con imponer aranceles del 100% a todos sus productos y bienes si Canadá sigue creciendo su relación comercial con China.

“Si Canadá llega a un acuerdo con China, se le aplicará inmediatamente un arancel del 100 % a todos los bienes y productos canadienses que ingresen a EE. UU.”

Publicación de Donald Trump

Donald Trump aseguró que China quiere a Canadá para ingresar sus productos a Estados Unidos y que firmar ese acuerdo comercial irá terminado poco a poco con los negocios locales.

“China se comerá a Canadá, lo devorará por completo, destruyendo sus negocios, su tejido social y su estilo de vida en general”.

Publicación de Donald Trump
Donald Trump lanza advertencia a Mark Carney si no frena influencia de China
Donald Trump lanza advertencia a Mark Carney si no frena influencia de China (Captura de pantalla)

Cabe mencionar que la semana pasada, Mark Carney se reunió con Xi Jinping, presidente de China, y celebró la “nueva asociación estratégica” entre ambas naciones.

Tras esa reunión, el presidente Donald Trump dijo que si Canadá podìa llegar a un acuerdo con China, debería hacerlo, sin embargo, este sábado lanzó una amenaza si el trato comercial se logra.