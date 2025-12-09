María Corina Machado ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025 tendrá un simbólico invitado para recibir el galardón el próximo 10 de diciembre en Oslo, Noruega.

Tras un video en el que se puede ver tomar un avión al presidente legítimo y opositor Edmundo González Urrutia, quien se encuentra exiliado en España desde septiembre de 2024.

“El presidente Gonzalez Urrutia aborda el avión que lo llevará a Oslo. Encuentro histórico con María Corina Machado, en cuyas voces se harán sentir los sentimientos de millones de familias venezolanas esperanzadas en recuperar, muy pronto, la libertad plena de nuestra patria”. Comunicado de prensa del equipo de Edmundo González Urrutia

Asimismo, en dicho video aparece Edmundo González Urrutia abordando el avión mientras es recibido con aplausos y gritos entre pasajeros que lo vitorean como “¡Presidente, presidente!”.

El presidente legítimo de Venezuela, Edmundo González, tomó un avión en Barajas rumbo a Oslo para acompañar a María Corina Machado a recibir el Premio Nobel de la Paz. pic.twitter.com/Rd4ULfIHPF — NTN24 (@NTN24) December 9, 2025

Presencia de María Corina Machado en Oslo para recibir Premio Nobel de la Paz 2025 es incierta

Otro de los detalles que se mantiene en las expectativas es que aún es incierta la presencia de la propia María Corina Machado en Oslo para recibir el Premio Nobel de la Paz 2025.

Debido a la situación en la que la opositora venezolana María Corina Machado vive en su propio país.

Ya que como se sabe, el paradero de María Corina Machado se desconoce dentro de Venezuela ante las represalias del gobierno.

Sin embargo, el pasado sábado el Instituto Nobel, dijo que la propia María Corina Machado les había asegurado un día antes en conversación telefónica que viajaría a la capital noruega.

Pese a esto, este martes el Instituto Nobel aplazó la rueda de prensa que tenía previsto con María Corina Machado sin explicar el motivo. Añadiendo que se comunicará la nueva hora “con un mínimo de dos horas de antelación”.