En medio de la presión que existe contra Nicolás Maduro para que deje el poder, The Washington Post asegura que el gobierno de Trump analiza la propuesta de María Corina Machado.

Esta última es una de las principales opositoras de Nicolás Maduro en Venezuela que habría esbozado un plan de acción para la “eventual salida” del mandatario.

Misma en la que plantea la creación fuerzas para estabilizar al país en las primeras 100 horas y 100 días posteriores a la salida de Maduro.

“Tiene mayor preparación de la que se creía”, dicen funcionarios estadounidenses de María Corina Machado

De acuerdo con The Washington Post, funcionarios estadounidenses analizaron documentos internos en los que se muestra el plan de María Corina Machado sobre la salida de Nicolás Maduro.

Destacando al diario que el plan de acción de María Corina Machado tiene una buena preparación, aunque la opositora no ha revelado todo el plan por razones de seguridad.

Nicolás Maduro (MIGUEL GUTIERREZ / EFE)

En Estados Unidos, y en especial Donald Trump, no reconocen la legitimidad del mandato de Nicolás Maduro en Venezuela.

Esto se suma al hecho de que en últimos meses han señalado al mandatario de liderar una red de narcotráfico, además del despliegue militar en el mar Caribe.

Cada vez se dice con mayor fuerza que Trump planea llevar esta intervención a tierra venezolana, pero sin nada confirmado oficialmente.

Fue en la primera semana de diciembre que Nicolás Maduro confirmó haber tenido una llamada telefónica con Donald Trump.

Y aunque no dio detalles al respecto, sí aseguró que todo se dio en un tono cordial y de respeto.

Sin embargo, en The Washington Post también aseguran que Trump expresó a Maduro su deseo porque dimita del poder, aunque supuestamente no se fijó un ultimatum para que esto ocurra.