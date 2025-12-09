La suspensión del evento previsto en el Instituto Nobel generó confusión pública y subrayó las dificultades que enfrenta la opositora venezolana, María Corina Machado, para realizar su viaje.

El portavoz Erik Aasheim confirmó que la organización no puede precisar la llegada de María Corina Machado debido a la complejidad logística que enfrenta actualmente.

Más detalles sobre el viaje de María Corina Machado de cara al Nobel de la Paz

La rueda de prensa fue pospuesta inicialmente sin nueva hora, reflejando la incertidumbre generada alrededor de María Corina Machado.

La exdiputada había confirmado días atrás su intención de viajar a Oslo, aunque permanece en paradero desconocido dentro de Venezuela, lo que complica cualquier itinerario.

María Corina Machado gana el Premio Nobel de la Paz 2025 (Ronald Peña R / EFE / EFE)

Familiares como Clara Machado Parisca reiteraron desde Oslo que mantienen fe en la pronta llegada de la dirigente y confirmaron su deseo de asistir personalmente.

En Oslo están su madre Corina Parisca, su hija Ana Corina Sosa y los hermanos de esta última, preparados para acompañarla en la ceremonia prevista.

El entorno familiar insiste en que la líder opositora hará lo posible por llegar, subrayando su compromiso con el reconocimiento otorgado por el Comité Nobel.

La ausencia de confirmación oficial sobre su viaje mantiene abierta la incertidumbre, mientras continúa la expectativa internacional por su eventual presencia en la ceremonia este miércoles para recibir el Premio Nobel de la Paz.

Por su parte, la organización del Nobel espera aclarar la situación pronto, aunque reconoce limitaciones informativas vinculadas a los desafíos personales y logísticos que actualmente enfrenta María Machado.