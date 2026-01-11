La ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, comparó la crisis que atraviesa Irán con Venezuela y afirmó “pronto seremos libres”.

María Corina Machado se pronunció a través de sus redes sociales, en donde externo su “profundo respeto” por el pueblo de Irán tras las protestas que han alcanzado ya más de 100 ciudades.

María Corina Machado externa apoyo a Irán y asegura que junto con Venezuela “muy pronto serán libres”

María Corina Machado se refirió este domingo al “valiente pueblo de Irán” tras las manifestaciones en Medio Oriente que suman más de 500 muertos y 10 mil detenidos.

La ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025 destacó que los iraníes se mantienen firmes en sus protestas pese a la brutal represión por parte de las fuerzas de seguridad de dicho país.

En este sentido, Corina Machado acusó que el régimen autoritario de Irán se infiltró en América Latina, puntualmente en Venezuela a través del chavismo.

La activista venezolana indicó que al igual que ocurrió en su país, el pueblo iraní "rechaza el hambre y la opresión" que han sufrido por años por parte de su gobierno.

Además, hizo alusión a la captura de Nicolás Maduro, de quien dijo está obligado a enfrentar la justicia, señalando que a la par Irán se encuentra desafiando la brutalidad de un régimen autoritario que “se creía eterno”.

María Corina Machado celebró que así como ocurre en Venezuela, Irán se abre paso para decidir de manera libre su futuro, lejos de toda coacción y violencia provocada por sus gobiernos.

Por tal motivo, la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025 externó su apoyo y respaldo a Irán, señalando que ambos países, muy pronto, "serán libres“.