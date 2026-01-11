En reacción a las movilizaciones que han dejado 65 muertos y más de dos mil detenidos, el Gobierno de Irán acusó a Estados Unidos ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de, presuntamente, incentivar las protestas.

“Con declaraciones incendiarias, señales políticas y amenazas públicas, ellos han incentivado la violencia” Irán

Según denunció Irán en una carta enviada a la ONU, tanto Estados Unidos como Israel son responsables de “incentivar la inestabilidad y la violencia”, mediante mecanismos de amenaza y propaganda.

Desde hace semanas, las calles de Irán han sido escenario de protestas contra la gestión económica del Gobierno del ayatolá Alí Khamenei, debido a una profunda crisis, alta inflación y depreciación de la moneda.

Irán advierte que actuará con firmeza ante cualquier complot que provenga del extranjero

En la carta dirigida al secretario general de la ONU, António Guterres, y al presidente del Consejo de Seguridad, Abukar Dahir, Irán sostuvo que las protestas en su país son resultado de propagandas de Estados Unidos e Israel.

Irán descarta daños irreversibles en instalaciones nucleares tras bombardeos de Estados Unidos (Especial)

Asimismo, responsabilizó de manera “inequívoca” a ambos por haber apoyado a grupos terroristas, haber incentivado a la desestabilización social y haber transformado protestas pacíficas en un desorden violento.

“La transformación de protestas pacíficas en actos violentos y subversivos, así como el vandalismo extendido, constituyen una consecuencia directa y predecible de dichas políticas. La responsabilidad plena e inequívoca de sus consecuencias recae por completo en Estados Unidos”

Mientras el gobierno iraní acusaba a Estados Unidos ante la ONU, el Ejército de Irán advirtió que enfrentará con firmeza cualquier “complot” proveniente del extranjero que busque afectar la seguridad de la República Islámica.

Por su parte, Donald Trump ha reiterado la voluntad de Estados Unidos por apoyar a Irán, señalando su apoyo moral a quienes protestan contra el gobierno iraní y “miran hacia la libertad”.