Este domingo 11 de enero, la organización Human Rights Activists News Agency (HRANA) informó que las protestas en Irán han dejado hasta el momento más de 500 muertos.

Incluso, ante el aumento de las protestas en diversas ciudades de Irán, advierten que la cifra de muertos podría incrementarse con el paso de los días.

Asimismo, las protestas en Irán suman más de 10 mil detenidos, incluyendo más de un centenar de estudiantes iraníes que se han manifestado contra el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei.

Protestas en Irán suman más de 500 muertos; cifra podría aumentar, advierte ONG

La organización HRANA reportó este día que las protestas en Irán suman hasta el momento 538 personas muertas, en una crisis que ha alcanzado ya más de 100 ciudades.

Según datos compartidos por esta ONG, son 48 elementos de la seguridad iraní los que han muerto, mientras que 490 son civiles, entre ellos 8 menores de edad

Incluso, la subdirectora de HRA advirtió en entrevista a EFE que la cifra de muertos por las protestas en Irán podría aumentar con el paso de los días, llegando a casi 600 personas.

No obstante, aún se realizan trabajos de investigación para determinar la exactitud de las cifras, las cuales cambian día con día.

Pese a esto, señaló que los cortes en el servicio telefónico, internet y otros, ha dificultado esta situación, pues no se cuenta con información al momento de lo que ocurre en Irán.

Protestas en Irán (IRAN PRESS / AFP / AFP)

Protestas en Irán superan las 10 mil detenciones; advierten “consecuencias” contra Estados Unidos si protege manifestantes

La propia HRANA compartió que las protestas en Irán han dejado hasta el momento un total de 10 mil 675 personas detenidas por parte de las fuerzas de seguridad de dicho país.

Entre los detenidos estarían 160 menores de edad, además de 52 estudiantes que han sido parte de estas protestas contra el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei.

Las protestas han provocado, además, interrupciones en el servicio de internet, toda vez que se han reportado más de 72 horas sin que los ciudadanos tengan acceso a este servicio.

En este sentido, el gobierno de Irán advirtió que habría “consecuencias” contra Estados Unidos, si toma la decisión de utilizar la fuerza para proteger a los manifestantes.

Según un comunicado, tanto Estados Unidos como Israel serían declarados “objetivos legítimos” si es que eso llegase a ocurrir.