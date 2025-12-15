La premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado ha respaldado al presidente de los Estado Unidos, Donald Trump en su estrategia sobre Venezuela.

“Apoyo totalmente la estrategia del presidente Trump”, expresó la opositora venezolana María Corina Machado en entrevista para CBS.

Declaración de María Corina Machado que se da sobre las nuevas confiscaciones de petroleros y un posible bloqueo económico a Valenzuela por parte de Estados Unidos.

Luego de que Trump anunció el miércoles pasado el incautó de un buque que transportaba petróleo procedente de Venezuela e Irán; incluso el mandatario estadounidense dijo que se trataba de un “acto de piratería internacional”.

Asimismo María Corina Machado también aseguró estar muy agradecida con el presidente Donald Trump “nosotros, el pueblo venezolano, le estamos muy agradecidos a él y a su administración… creo que es un defensor de la libertad en este hemisferio”.

María Corina Machado desea un mayor bloqueo para derrocar a Nicolás Maduro

Ante su respaldo a Trump en su estrategia sobre Venezuela, María Corina Machado expresó su apoyo para un mayor bloqueo para derrocar a Nicolás Maduro.

Por lo que María Corina Machado dijo que así como Estados Unidos espera que otros países del Caribe, Latinoamérica y Europa, adopten un enfoque “legal que bloquee con mayor eficacia las actividades ilícitas” del régimen de Nicolás Maduro.

“Debemos aumentar el precio de aferrarse al poder por la fuerza” , afirmó María Corina Machado con el objetivo de que pronto el régimen de Maduro colapse.

Ante ello, María Corina Machado fue cuestionada sobre una posible intervención militar estadounidense en Venezuela a lo dijo que: