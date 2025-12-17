Julian Asaange, activista y fundador de WikiLeaks, presentó un una denuncia penal contra la Fundación Nobel por usar el Premio Nobel de la Paz 2025 como instrumento de guerra y señaló a Maria Corina Machado de promover lo contrario a lo que significa el galardón.

“La dotación para la paz de Alfred Nobel no puede utilizarse para promover la guerra” Julian Assange. Activista

Así lo anunció este 17 de diciembre tras haberse otorgado el Premio Nobel de la Paz 2025 a Maria Corina Machado, pues señala que se facilitan:

Crímenes de Guerra

Crímenes contra la humanidad

Financiación del crimen de agresión

Julian Assange pide congelar premio de Maria Corina Machado por más de un millón de dólares

La denuncia presentada por Julian Assange pide congelar 11 millones de coronas suecas, equivalentes. 1.18 millones de dólares estadounidenses, que son el premio económico a Maria Corina Machado pues ello podría representar financiación a la guerra.

“Abuso de confianza, apropiación indebida grave y conspiración en relación con el desembolso pendiente de 11 millones de coronas suecas (1,18 millones de dólares) del dinero del premio de la Paz a Maria Corina Machado, cuyas acciones anteriores y actuales la excluyen categóricamente de los criterios establecidos en el testamento de Alfred Nobel” Julian Assange. Activista

De la misma a manera pidió investigar a las personas nombradas y a los funcionarios de la Fundación Nobel por facilitar crimines de guerra.

Congelación inmediata de la transferencia pendiente del premio monetario de 11.000.000 de coronas suecas y de cualquier presupuesto restante relacionado y garantía de la devolución de la medalla.

Investigar a las personas nombradas y a los funcionarios de la Fundación y entidades asociadas por abuso de confianza, facilitación de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad y conspiración.

Incautación de actas de la junta directiva, correos electrónicos, chats grupales y registros financieros.

Interrogar a Widding, Stjärne y otros sospechosos.

Investigar a fondo a nivel nacional o remitir el asunto a la CPI (Estatuto de Roma, art. 25 (3) (c)) .

Julian Assange acusa a Maria Corina Machado de promover agresiones contra Venezuela

La denuncia de Julian Assange viene después de las reiteradas ocasiones que Maria Corina Machado ha aprobado la intervención militar de Estados Unidos contra Venezuela lo que describe como “el papel clave de Machado en promover la agresión”.

“Utilizando su elevada posición como ganadora del Premio Nobel de la Paz, Machado bien pudo haber inclinado la balanza a favor de la guerra, facilitada por los sospechosos nombrados” Julian Assange. Activista

Señalan que Maria Corina Machado representa lo contrario a la paz

Julian Assange recordó que Alfred Nobel ordenó que se entregue el premio bajo criterios de beneficio a la humanidad, trabajo de fraternidad entre las naciones, abolición o reducción de los ejércitos permanentes y otros.

La denuncia se puso ante la Autoridad Sueca de Delitos Económicos y la Unidad Sueca de Crímenes de Guerra.

“Esta denuncia pide la congelación inmediata de todos los fondos restantes y una investigación penal completa para evitar que el Premio Nobel de la Paz se convierta permanentemente de un instrumento de paz en un instrumento de guerra” Julian Assange. Activista

Cabe recordar que varias organizaciones por la paz han declarado que Maria Corina Machado representa lo contrario, Julian Assange cuenta 21 organizaciones.